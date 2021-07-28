https://ria.ru/20210728/palestinets-1743185679.html

При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец

При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец - РИА Новости, 28.07.2021

При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец

Один палестинец погиб, более двухсот пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега, передает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T00:35

2021-07-28T00:35

2021-07-28T00:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

западный берег реки иордан

армия обороны израиля

сектор газа

наблус (провинция)

в мире

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ГАЗА, 27 июл — РИА Новости. Один палестинец погиб, более двухсот пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега, передает агентство WAFA со ссылкой на минздрав.Сообщается, что более двухсот палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской армией в районах Тубас, Наблус и Дженин на Западном береге реки Иордан. Многие получили ранения резиновыми пулями, а также пострадали от удушения слезоточивым газом.Несколько дней назад пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости о произошедших столкновениях палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями солдат ЦАХАЛ, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата получили легкие ранения, их доставили в больницу, а палестинский подросток скончался от полученных ранений.В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.Поселенцы уже покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.

https://ria.ru/20210726/izrail-1742839854.html

западный берег реки иордан

сектор газа

наблус (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, армия обороны израиля, сектор газа, наблус (провинция), в мире