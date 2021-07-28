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При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец
При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец - РИА Новости, 28.07.2021
При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец
Один палестинец погиб, более двухсот пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега, передает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:35
2021-07-28T00:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
сектор газа
наблус (провинция)
в мире
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ГАЗА, 27 июл — РИА Новости. Один палестинец погиб, более двухсот пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега, передает агентство WAFA со ссылкой на минздрав.Сообщается, что более двухсот палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской армией в районах Тубас, Наблус и Дженин на Западном береге реки Иордан. Многие получили ранения резиновыми пулями, а также пострадали от удушения слезоточивым газом.Несколько дней назад пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости о произошедших столкновениях палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями солдат ЦАХАЛ, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата получили легкие ранения, их доставили в больницу, а палестинский подросток скончался от полученных ранений.В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.Поселенцы уже покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.
https://ria.ru/20210726/izrail-1742839854.html
западный берег реки иордан
сектор газа
наблус (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, армия обороны израиля, сектор газа, наблус (провинция), в мире
00:35 28.07.2021 (обновлено: 00:59 28.07.2021)
 
При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец

При столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец, более 200 человек пострадали

© AFP 2021 / Mahmud HamsСтолкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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ГАЗА, 27 июл РИА Новости. Один палестинец погиб, более двухсот пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега, передает агентство WAFA со ссылкой на минздрав.

"Израильские войска убили этой ночью 41-летнего палестинца на Западном берегу в районе Бейта возле города Наблус", — говорится в сообщении.

Сообщается, что более двухсот палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской армией в районах Тубас, Наблус и Дженин на Западном береге реки Иордан. Многие получили ранения резиновыми пулями, а также пострадали от удушения слезоточивым газом.
Несколько дней назад пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости о произошедших столкновениях палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями солдат ЦАХАЛ, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата получили легкие ранения, их доставили в больницу, а палестинский подросток скончался от полученных ранений.
В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
Поселенцы уже покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 00:25
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЗападный берег реки ИорданАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаНаблус (провинция)В мире
 
 
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