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У кого больше всего ядерного оружия
У кого больше всего ядерного оружия - РИА Новости, 28.07.2021
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых... РИА Новости, 28.07.2021
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ядерное оружие
в мире
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Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
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353
60
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
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видео, ядерное оружие, в мире, россия, франция, китай, кндр (северная корея), сша, вооружение
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
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11:20 28.07.2021
 

У кого больше всего ядерного оружия

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Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
 
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