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У кого больше всего ядерного оружия
У кого больше всего ядерного оружия - РИА Новости, 28.07.2021
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:20
2021-07-28T11:20
2021-07-28T11:20
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Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
2021-07-28T11:20
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, ядерное оружие, в мире, россия, франция, китай, кндр (северная корея), сша, вооружение
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
2021-07-28T11:20
true
PT1M12S
У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.