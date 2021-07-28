https://ria.ru/20210728/odenkerk-1743242887.html
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу" - РИА Новости, 28.07.2021
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:53
2021-07-28T11:53
2021-07-28T11:56
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках, сообщает издание TMZ.Отмечается, что 58-летний актер упал во время съемок шестого сезона "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико.По данным издания, Оденкерк все еще находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Причина инцидента пока неизвестна.
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кино и сериалы, новости культуры
11:53 28.07.2021 (обновлено: 11:56 28.07.2021)
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
СМИ: актера Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках, сообщает издание TMZ.
Отмечается, что 58-летний актер упал во время съемок шестого сезона "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико.
По данным издания, Оденкерк все еще находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Причина инцидента пока неизвестна.