Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/odenkerk-1743242887.html
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу" - РИА Новости, 28.07.2021
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"
Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:53
2021-07-28T11:56
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155658/53/1556585322_100:129:905:582_1920x0_80_0_0_ef04f6c940eb94bf9c4a469d42652278.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках, сообщает издание TMZ.Отмечается, что 58-летний актер упал во время съемок шестого сезона "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико.По данным издания, Оденкерк все еще находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Причина инцидента пока неизвестна.
https://ria.ru/20201215/witcher-1589100998.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/53/1556585322_58:0:935:658_1920x0_80_0_0_c1527809e2590f05ab4e8a38e05d5d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры
11:53 28.07.2021 (обновлено: 11:56 28.07.2021)
 
Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"

СМИ: актера Боба Оденкерка госпитализировали со съемочной площадки "Лучше звоните Солу"

© Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Лучше звоните Солу"
Кадр из сериала Лучше звоните Солу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Matthias Clamer/AMC/Sony Pictures Television
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу "Во все тяжкие" и главной роли в "Лучше звоните Солу", был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках, сообщает издание TMZ.
Отмечается, что 58-летний актер упал во время съемок шестого сезона "Лучше звоните Солу" в штате Нью-Мексико.
По данным издания, Оденкерк все еще находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Причина инцидента пока неизвестна.
Кадр из сериала Ведьмак
15 декабря 2020, 03:51Культура
Генри Кавилл получил травму на съемках второго сезона "Ведьмака"
 
КультураКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния