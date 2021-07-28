https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 28.07.2021
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей
Полицейские задержали жителя Пермского края, подозреваемого в нападении и насилии над школьницей, сообщает краевое ГУ МВД. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:50
2021-07-28T09:50
2021-07-28T09:50
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пермский край
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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Пермского края, подозреваемого в нападении и насилии над школьницей, сообщает краевое ГУ МВД.По данным ведомства, на прошлой неделе в Перми молодой человек напал на девочку. По дороге домой злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские подготовили ориентировку на подозреваемого и разместили её в СМИ. Через некоторое время в правоохранительные органы позвонил водитель авто, который опознал в пассажире нападавшего на девочку."Задержан 26-летний уроженец Губахинского района. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетней. Мужчина подтвердил свою причастность к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.Он проходит по делу, возбуждённому по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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россия, пермь, пермский край, происшествия
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей
Полиция задержала жителя Пермского края, подозреваемого в насилии над школьницей