https://ria.ru/20210728/nasilie-1743215951.html

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 28.07.2021

В Перми задержали мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей

Полицейские задержали жителя Пермского края, подозреваемого в нападении и насилии над школьницей, сообщает краевое ГУ МВД. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:50

2021-07-28T09:50

2021-07-28T09:50

россия

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Пермского края, подозреваемого в нападении и насилии над школьницей, сообщает краевое ГУ МВД.По данным ведомства, на прошлой неделе в Перми молодой человек напал на девочку. По дороге домой злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские подготовили ориентировку на подозреваемого и разместили её в СМИ. Через некоторое время в правоохранительные органы позвонил водитель авто, который опознал в пассажире нападавшего на девочку."Задержан 26-летний уроженец Губахинского района. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетней. Мужчина подтвердил свою причастность к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.Он проходит по делу, возбуждённому по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210720/nasilie-1742005777.html

россия

пермь

пермский край

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россия, пермь, пермский край, происшествия