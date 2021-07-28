Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/napryazhennost-1743248344.html
США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу
США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021
США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу
США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:17
2021-07-28T12:17
россия
нато
шос
сергей шойгу
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС.По его словам, государствам региона "Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО"."Формируются передовые группы высокой готовности, всё чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развёртывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами", - сказал Шойгу.Он напомнил, что в министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и её направленность против России и Китая."Ситуация осложняется ещё тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развёрнут и в Азии", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html
https://ria.ru/20210714/rossiya-1741220216.html
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739177206.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974124d90840fb30fa04e9359b679e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, шос, сергей шойгу, китай, сша, в мире
12:17 28.07.2021
 
США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС.
Афганские военнослужащие в провинции Кандагар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:59
ШОС призвала стороны в Афганистане воздержаться от применения силы
По его словам, государствам региона "Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО".
"Формируются передовые группы высокой готовности, всё чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развёртывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами", - сказал Шойгу.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:01
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
Он напомнил, что в министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и её направленность против России и Китая.
"Ситуация осложняется ещё тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развёрнут и в Азии", - добавил Шойгу.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 10:48Распространение коронавируса
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса
 
РоссияНАТОШОССергей ШойгуКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния