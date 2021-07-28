https://ria.ru/20210728/napryazhennost-1743248344.html

США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу

США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021

США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности, заявил Шойгу

США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:17

2021-07-28T12:17

2021-07-28T12:17

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США создают вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС.По его словам, государствам региона "Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО"."Формируются передовые группы высокой готовности, всё чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развёртывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами", - сказал Шойгу.Он напомнил, что в министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и её направленность против России и Китая."Ситуация осложняется ещё тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развёрнут и в Азии", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html

https://ria.ru/20210714/rossiya-1741220216.html

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739177206.html

россия

китай

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россия, нато, шос, сергей шойгу, китай, сша, в мире