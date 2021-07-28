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Умер бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл
Умер бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл - РИА Новости, 28.07.2021
Умер бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщили другие участники коллектива. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:18
2021-07-28T22:18
2021-07-28T23:53
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщили другие участники коллектива."Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава", - написали в Instagram фронтмен группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.На прошлой неделе музыканты сообщали, что Хилл получил травму бедра. Связано ли это с его смертью, неизвестно.Блюзовое рок-трио ZZ Top выступало в одном составе практически со времени своего основания в 1969 году. Группа имеет яркий, узнаваемый образ, не в последнюю очередь из-за длинных бород Гиббонса и Хилла. В 2004 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла. Непременное условие попадания в Зал славы рок-н-рола состоит в том, что с момента выхода первого альбома группы или исполнителя должно пройти не меньше 25 лет.
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музыка, хьюстон, в мире
22:18 28.07.2021 (обновлено: 23:53 28.07.2021)
Умер бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет, сообщили другие участники коллектива.
"Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне
. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава", - написали в Instagram фронтмен группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.
На прошлой неделе музыканты сообщали, что Хилл получил травму бедра. Связано ли это с его смертью, неизвестно.
Блюзовое рок-трио ZZ Top выступало в одном составе практически со времени своего основания в 1969 году. Группа имеет яркий, узнаваемый образ, не в последнюю очередь из-за длинных бород Гиббонса и Хилла. В 2004 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла. Непременное условие попадания в Зал славы рок-н-рола состоит в том, что с момента выхода первого альбома группы или исполнителя должно пройти не меньше 25 лет.