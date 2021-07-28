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В Литве у нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщили СМИ
В Литве у нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2021
В Литве у нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщили СМИ
В Литве у задержанных на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщает в среду портал Delfi. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:31
2021-07-28T18:31
мигранты
здоровье - общество
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Литве у задержанных на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщает в среду портал Delfi.Как отмечает издание, чесотка обнаружилась у мигрантов, размещенных в бывших зданиях аэродрома города Алитус. "Пришлось все дезинфицировать. Конечно, им купили лекарства от чесотки, всех отправили в душ. Забрали одежду, что-то утилизировали, что-то дезинфицировали, поменяли постель", – приводит портал слова вице-мэра Алитуса Юргиты Шукявичене.Как добавляет Delfi, также врачи Алитусской больницы оказали помощь 20 нелегалам, у которых были жалобы на боли в ногах, животе, головная боль.По данным портала, проблемы со здоровьем у мигрантов возникают в разных муниципалитетах. На Павоверяйскую заставу, где находятся 20 мигрантов, скорую вызывали трижды. Больных мигрантов увезли в Сантаришкскую клинику.Как пишет Delfi, мэры приграничных муниципалитетов озабочены: непонятно, кто должен заботиться о больных мигрантах. Минздрав Литвы же признает, что ситуация сложная, но она находится под контролем. "Муниципалитеты должны оказывать услуги первого и второго уровня, оказывать скорую помощь и помощь роженицам, а в случае более серьезных заболеваний организовать перевозку", - заявила канцлер минздрава Юргита Гребенковене.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, чуть более трех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 37 раза больше, чем в прошлом. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/lukashenko-1742071231.html
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мигранты, здоровье - общество, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире
18:31 28.07.2021
 
В Литве у нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщили СМИ

Портал Delfi: в Литве у нелегальных мигрантов обнаружили чесотку

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛагерь беженцев в Литве
Лагерь беженцев в Литве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Литве у задержанных на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов обнаружили чесотку, сообщает в среду портал Delfi.
Как отмечает издание, чесотка обнаружилась у мигрантов, размещенных в бывших зданиях аэродрома города Алитус. "Пришлось все дезинфицировать. Конечно, им купили лекарства от чесотки, всех отправили в душ. Забрали одежду, что-то утилизировали, что-то дезинфицировали, поменяли постель", – приводит портал слова вице-мэра Алитуса Юргиты Шукявичене.
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Как добавляет Delfi, также врачи Алитусской больницы оказали помощь 20 нелегалам, у которых были жалобы на боли в ногах, животе, головная боль.
По данным портала, проблемы со здоровьем у мигрантов возникают в разных муниципалитетах. На Павоверяйскую заставу, где находятся 20 мигрантов, скорую вызывали трижды. Больных мигрантов увезли в Сантаришкскую клинику.
Как пишет Delfi, мэры приграничных муниципалитетов озабочены: непонятно, кто должен заботиться о больных мигрантах. Минздрав Литвы же признает, что ситуация сложная, но она находится под контролем. "Муниципалитеты должны оказывать услуги первого и второго уровня, оказывать скорую помощь и помощь роженицам, а в случае более серьезных заболеваний организовать перевозку", - заявила канцлер минздрава Юргита Гребенковене.
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Действуют "как фашисты". Лукашенко осудил обращение с мигрантами в Литве
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, чуть более трех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 37 раза больше, чем в прошлом. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
МигрантыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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