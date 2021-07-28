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"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России
"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России - РИА Новости, 28.07.2021
"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что линия поведения Риги в отношении России представляет из себя "демонстрацию голого зада с... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:17
2021-07-28T15:17
россия
янис юрканс
мид латвии
латвия
в мире
политика
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РИГА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что линия поведения Риги в отношении России представляет из себя "демонстрацию голого зада с обзываниями".По его словам, на протяжении всех лет независимости Латвии внешняя политика менялась в сторону ухудшения."В те годы, когда Ельцин приезжал в Таллин после кровавых событий в Вильнюсе и призвал русских солдат не стрелять в балтийцев, — это одна история. У нас был тогда с Россией медовый месяц. Потом Латвия приняла закон о гражданстве, который разделил жителей страны на граждан и неграждан, это охладило ситуацию", — рассказал Юрканс РИА Новости.Он также отметил, что отношения между Латвией и Россией улучшались в те моменты, когда наблюдалось потепление между Москвой и Вашингтоном."Путин помог Бушу после терактов 11 сентября. Но Запад Россию все равно не принял, НАТО стала расширяться, хотя после объединения Германии Горбачеву обещали, что этого не будет. Потом в 2007-м в Мюнхене Путин произносит свою речь и дает понять, что мы не будем жить в однополярном государстве, — вот тогда и начались проблемы", — напомнил дипломат.По его словам, Латвия формирует свою внешнюю политику, основываясь на всех этих факторах."На всех этих дрожжах и строится внешняя политика Латвии. Если раньше мы стояли к России спиной, то сегодня мы стоим к ней спиной, показываем голый зад, а еще и обзываемся", — заключил Юрканс.Латвия входит в НАТО и ЕС с 2004 года. В республике проживает около 200 тысяч неграждан — это примерно десять процентов населения. Неграждане — это постоянные жители Латвии, в абсолютном большинстве русскоязычные, которые лишены ряда прав.
https://ria.ru/20210723/latviya-1742556224.html
https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html
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россия, янис юрканс, мид латвии, латвия, в мире, политика
14:17 28.07.2021 (обновлено: 15:17 28.07.2021)
 
"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России

Экс-глава МИД Латвии Юрканс: внешняя политика по России — "демонстрация голого зада с обзываниями"

© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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РИГА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что линия поведения Риги в отношении России представляет из себя "демонстрацию голого зада с обзываниями".
По его словам, на протяжении всех лет независимости Латвии внешняя политика менялась в сторону ухудшения.
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"В те годы, когда Ельцин приезжал в Таллин после кровавых событий в Вильнюсе и призвал русских солдат не стрелять в балтийцев, — это одна история. У нас был тогда с Россией медовый месяц. Потом Латвия приняла закон о гражданстве, который разделил жителей страны на граждан и неграждан, это охладило ситуацию", — рассказал Юрканс РИА Новости.
Он также отметил, что отношения между Латвией и Россией улучшались в те моменты, когда наблюдалось потепление между Москвой и Вашингтоном.
"Путин помог Бушу после терактов 11 сентября. Но Запад Россию все равно не принял, НАТО стала расширяться, хотя после объединения Германии Горбачеву обещали, что этого не будет. Потом в 2007-м в Мюнхене Путин произносит свою речь и дает понять, что мы не будем жить в однополярном государстве, — вот тогда и начались проблемы", — напомнил дипломат.
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По его словам, Латвия формирует свою внешнюю политику, основываясь на всех этих факторах.
"На всех этих дрожжах и строится внешняя политика Латвии. Если раньше мы стояли к России спиной, то сегодня мы стоим к ней спиной, показываем голый зад, а еще и обзываемся", — заключил Юрканс.
Латвия входит в НАТО и ЕС с 2004 года. В республике проживает около 200 тысяч неграждан — это примерно десять процентов населения. Неграждане — это постоянные жители Латвии, в абсолютном большинстве русскоязычные, которые лишены ряда прав.
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