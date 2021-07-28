https://ria.ru/20210728/latviya-1743274326.html

"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России

"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России - РИА Новости, 28.07.2021

"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что линия поведения Риги в отношении России представляет из себя "демонстрацию голого зада с... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:17

2021-07-28T14:17

2021-07-28T15:17

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РИГА, 28 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что линия поведения Риги в отношении России представляет из себя "демонстрацию голого зада с обзываниями".По его словам, на протяжении всех лет независимости Латвии внешняя политика менялась в сторону ухудшения."В те годы, когда Ельцин приезжал в Таллин после кровавых событий в Вильнюсе и призвал русских солдат не стрелять в балтийцев, — это одна история. У нас был тогда с Россией медовый месяц. Потом Латвия приняла закон о гражданстве, который разделил жителей страны на граждан и неграждан, это охладило ситуацию", — рассказал Юрканс РИА Новости.Он также отметил, что отношения между Латвией и Россией улучшались в те моменты, когда наблюдалось потепление между Москвой и Вашингтоном."Путин помог Бушу после терактов 11 сентября. Но Запад Россию все равно не принял, НАТО стала расширяться, хотя после объединения Германии Горбачеву обещали, что этого не будет. Потом в 2007-м в Мюнхене Путин произносит свою речь и дает понять, что мы не будем жить в однополярном государстве, — вот тогда и начались проблемы", — напомнил дипломат.По его словам, Латвия формирует свою внешнюю политику, основываясь на всех этих факторах."На всех этих дрожжах и строится внешняя политика Латвии. Если раньше мы стояли к России спиной, то сегодня мы стоим к ней спиной, показываем голый зад, а еще и обзываемся", — заключил Юрканс.Латвия входит в НАТО и ЕС с 2004 года. В республике проживает около 200 тысяч неграждан — это примерно десять процентов населения. Неграждане — это постоянные жители Латвии, в абсолютном большинстве русскоязычные, которые лишены ряда прав.

https://ria.ru/20210723/latviya-1742556224.html

https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html

https://ria.ru/20200828/latviya-1576443181.html

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