https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743319821.html
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19
Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:37
2021-07-28T17:37
2021-07-28T17:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой - уже ...минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение", - заявила Попова в ходе эфира российского общества "Знание".
https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия
17:37 28.07.2021 (обновлено: 17:49 28.07.2021)
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: количество заболевающих коронавирусом упало в десяти регионах на 4,5%