https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743319821.html

Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19

Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19

Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:37

2021-07-28T17:37

2021-07-28T17:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой - уже ...минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение", - заявила Попова в ходе эфира российского общества "Знание".

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия