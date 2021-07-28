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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743319821.html
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19
Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:37
2021-07-28T17:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой - уже ...минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение", - заявила Попова в ходе эфира российского общества "Знание".
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коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, россия
17:37 28.07.2021 (обновлено: 17:49 28.07.2021)
 
Попова заявила о сокращении числа заболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: количество заболевающих коронавирусом упало в десяти регионах на 4,5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевающих коронавирусом падает - за неделю минус 4,5%, в 10 регионах четкое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой - уже ...минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение", - заявила Попова в ходе эфира российского общества "Знание".
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Российское общество "Знание"Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус в РоссииРоссия
 
 
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