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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743272074.html
Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса
Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса
Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:11
2021-07-28T14:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения украины (минздрав украины)
индия
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы, соответствующее решение принято на заседании кабмина в среду."Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтоб снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то находится за границей… Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения", - заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.Ляшко также сообщил, что Украина возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну невакцинированных граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны иметь полный курс вакцинации от коронавируса, а украинцы – хотя бы одну прививку."Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - сказал он.При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.Ранее Президент Украины Владимир заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.По данным минздрава, почти 720 случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели около 460 человек, за сутки вакцинировали от коронавируса 143,3 тысячи человек. С начала прививочной кампании вакцинированы 3,27 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), индия, украина, в мире
14:11 28.07.2021 (обновлено: 14:31 28.07.2021)
 
Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса

Украина ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Державна прикордонна служба України
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы, соответствующее решение принято на заседании кабмина в среду.
"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтоб снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то находится за границей… Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения", - заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.
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Ляшко также сообщил, что Украина возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну невакцинированных граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны иметь полный курс вакцинации от коронавируса, а украинцы – хотя бы одну прививку.
"Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - сказал он.
При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.
Ранее Президент Украины Владимир заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.
По данным минздрава, почти 720 случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели около 460 человек, за сутки вакцинировали от коронавируса 143,3 тысячи человек. С начала прививочной кампании вакцинированы 3,27 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины)ИндияУкраинаВ мире
 
 
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