https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743272074.html

Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса

Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021

Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:11

2021-07-28T14:11

2021-07-28T14:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы, соответствующее решение принято на заседании кабмина в среду."Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтоб снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то находится за границей… Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения", - заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.Ляшко также сообщил, что Украина возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну невакцинированных граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны иметь полный курс вакцинации от коронавируса, а украинцы – хотя бы одну прививку."Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - сказал он.При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.Ранее Президент Украины Владимир заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.По данным минздрава, почти 720 случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели около 460 человек, за сутки вакцинировали от коронавируса 143,3 тысячи человек. С начала прививочной кампании вакцинированы 3,27 миллиона человек.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743207897.html

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коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), индия, украина, в мире