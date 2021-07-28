https://ria.ru/20210728/kapremont-1743266691.html

Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%

Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65% - РИА Новости, 28.07.2021

Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%

Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:49

2021-07-28T13:49

2021-07-28T13:49

амурская область

василий орлов (губернатор)

валентина матвиенко

ржд

амурская область

тында

сковородинский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, завершен на 65%."В Тынде продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Готовность объекта на сегодняшний день – 65%. Две недели назад глава региона (Василий Орлов) встречался с председателем СФ Валентиной Матвиенко. В частности, в ходе встречи был затронут вопрос о ходе капремонта хирургического корпуса. Глава региона поблагодарил сенаторов за помощь и поддержку в реализации данного проекта и пригласил представителей верхней палаты посетить церемонию открытия", - сообщает правительство Амурской области.Рабочие приступили к ремонту фасада, чистовой отделке помещений, продолжают монтаж вентиляции. Наблюдать за работами можно круглосуточно благодаря камерам, установленным на этажах и на фасаде здания. Проведение капремонта также контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель"."На объекте трудятся более 90 человек, фасад готов уже на 65%, ведется облицовка стен керамической плиткой на 4, 5 и 6 этажах здания, облицовка пола и лестничных маршей керамогранитом, электрики устанавливают розетки, светильники и выключатели в помещениях первых трех этажей, также ведется монтаж вентиляции. Параллельно началась закупка и поставка медицинского оборудования, которое уже устанавливают в специально подготовленных помещениях", - заявил директор ГКУ Амурской области "Строитель" Константин Шинкаренко.В корпусе планируется развернуть 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии.Здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более 9 тысяч квадратных метров было передано больнице Тынды в 2016 году от ОАО "РЖД". Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. Окна и двери были значительно изношены, в неудовлетворительном состоянии находилась санитарная техника, отсутствовало напольное покрытие.

https://ria.ru/20210713/ipoteka-1741029978.html

https://ria.ru/20210726/poliklinika-1742904210.html

амурская область

тында

сковородинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), валентина матвиенко, ржд, амурская область, тында, сковородинский район, общество