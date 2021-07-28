Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210728/kapremont-1743266691.html
Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%
Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65% - РИА Новости, 28.07.2021
Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%
Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:49
2021-07-28T13:49
амурская область
василий орлов (губернатор)
валентина матвиенко
ржд
амурская область
тында
сковородинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600464974_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_fd70b4e3d175fd47381c784d2422572a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, завершен на 65%."В Тынде продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Готовность объекта на сегодняшний день – 65%. Две недели назад глава региона (Василий Орлов) встречался с председателем СФ Валентиной Матвиенко. В частности, в ходе встречи был затронут вопрос о ходе капремонта хирургического корпуса. Глава региона поблагодарил сенаторов за помощь и поддержку в реализации данного проекта и пригласил представителей верхней палаты посетить церемонию открытия", - сообщает правительство Амурской области.Рабочие приступили к ремонту фасада, чистовой отделке помещений, продолжают монтаж вентиляции. Наблюдать за работами можно круглосуточно благодаря камерам, установленным на этажах и на фасаде здания. Проведение капремонта также контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель"."На объекте трудятся более 90 человек, фасад готов уже на 65%, ведется облицовка стен керамической плиткой на 4, 5 и 6 этажах здания, облицовка пола и лестничных маршей керамогранитом, электрики устанавливают розетки, светильники и выключатели в помещениях первых трех этажей, также ведется монтаж вентиляции. Параллельно началась закупка и поставка медицинского оборудования, которое уже устанавливают в специально подготовленных помещениях", - заявил директор ГКУ Амурской области "Строитель" Константин Шинкаренко.В корпусе планируется развернуть 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии.Здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более 9 тысяч квадратных метров было передано больнице Тынды в 2016 году от ОАО "РЖД". Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. Окна и двери были значительно изношены, в неудовлетворительном состоянии находилась санитарная техника, отсутствовало напольное покрытие.
https://ria.ru/20210713/ipoteka-1741029978.html
https://ria.ru/20210726/poliklinika-1742904210.html
амурская область
тында
сковородинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600464974_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_a5b6fd32723471627976be9e479bbc36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов (губернатор), валентина матвиенко, ржд, амурская область, тында, сковородинский район, общество
13:49 28.07.2021
 
Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%

Правительство Амурской области: капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Тында – столица БАМа
Город Тында – столица БАМа - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, завершен на 65%.
"В Тынде продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Готовность объекта на сегодняшний день – 65%. Две недели назад глава региона (Василий Орлов) встречался с председателем СФ Валентиной Матвиенко. В частности, в ходе встречи был затронут вопрос о ходе капремонта хирургического корпуса. Глава региона поблагодарил сенаторов за помощь и поддержку в реализации данного проекта и пригласил представителей верхней палаты посетить церемонию открытия", - сообщает правительство Амурской области.
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 09:37Амурская область
В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой
Рабочие приступили к ремонту фасада, чистовой отделке помещений, продолжают монтаж вентиляции. Наблюдать за работами можно круглосуточно благодаря камерам, установленным на этажах и на фасаде здания. Проведение капремонта также контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель".
"На объекте трудятся более 90 человек, фасад готов уже на 65%, ведется облицовка стен керамической плиткой на 4, 5 и 6 этажах здания, облицовка пола и лестничных маршей керамогранитом, электрики устанавливают розетки, светильники и выключатели в помещениях первых трех этажей, также ведется монтаж вентиляции. Параллельно началась закупка и поставка медицинского оборудования, которое уже устанавливают в специально подготовленных помещениях", - заявил директор ГКУ Амурской области "Строитель" Константин Шинкаренко.
В корпусе планируется развернуть 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии.
"На закупку современного оборудования для хирургического корпуса выделено более 100 миллионов рублей. Еще порядка 40 миллионов предусмотрено на приобретение мебели. В больнице уже начался частичный монтаж оборудования - установлен аппарат УЗИ и эндоскопическая стойка, в начале августа планируется монтаж компьютерного томографа", - рассказал Орлов.
Здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более 9 тысяч квадратных метров было передано больнице Тынды в 2016 году от ОАО "РЖД". Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. Окна и двери были значительно изношены, в неудовлетворительном состоянии находилась санитарная техника, отсутствовало напольное покрытие.
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:46Амурская область
Детскую поликлинику в Райчихинске сдадут в ноябре после капремонта
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Валентина МатвиенкоРЖДАмурская областьТындаСковородинский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния