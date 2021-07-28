Капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%
Правительство Амурской области: капремонт хирургического корпуса в Тынде завершили на 65%
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт в хирургическом корпусе города Тында Амурской области, который губернатор Амурской области Василий Орлов обсуждал с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, завершен на 65%.
"В Тынде продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса. Готовность объекта на сегодняшний день – 65%. Две недели назад глава региона (Василий Орлов) встречался с председателем СФ Валентиной Матвиенко. В частности, в ходе встречи был затронут вопрос о ходе капремонта хирургического корпуса. Глава региона поблагодарил сенаторов за помощь и поддержку в реализации данного проекта и пригласил представителей верхней палаты посетить церемонию открытия", - сообщает правительство Амурской области.
Рабочие приступили к ремонту фасада, чистовой отделке помещений, продолжают монтаж вентиляции. Наблюдать за работами можно круглосуточно благодаря камерам, установленным на этажах и на фасаде здания. Проведение капремонта также контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель".
"На объекте трудятся более 90 человек, фасад готов уже на 65%, ведется облицовка стен керамической плиткой на 4, 5 и 6 этажах здания, облицовка пола и лестничных маршей керамогранитом, электрики устанавливают розетки, светильники и выключатели в помещениях первых трех этажей, также ведется монтаж вентиляции. Параллельно началась закупка и поставка медицинского оборудования, которое уже устанавливают в специально подготовленных помещениях", - заявил директор ГКУ Амурской области "Строитель" Константин Шинкаренко.
В корпусе планируется развернуть 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии.
"На закупку современного оборудования для хирургического корпуса выделено более 100 миллионов рублей. Еще порядка 40 миллионов предусмотрено на приобретение мебели. В больнице уже начался частичный монтаж оборудования - установлен аппарат УЗИ и эндоскопическая стойка, в начале августа планируется монтаж компьютерного томографа", - рассказал Орлов.
Здание хирургического корпуса 1980 года постройки общей площадью более 9 тысяч квадратных метров было передано больнице Тынды в 2016 году от ОАО "РЖД". Там давно не проводился ремонт, часть площадей была законсервирована. Окна и двери были значительно изношены, в неудовлетворительном состоянии находилась санитарная техника, отсутствовало напольное покрытие.