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Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве
Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве - РИА Новости, 28.07.2021
Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:49
2021-07-28T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.Кроме того, 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток" заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды. Также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды."Во время непогоды будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - порекомендовали в комплексе.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва
15:49 28.07.2021
 

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПешеходы на улице во время сильного дождя
Пешеходы на улице во время сильного дождя - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 миллиметров осадков.
Кроме того, 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток" заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды. Также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.
"Во время непогоды будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - порекомендовали в комплексе.
Сотрудники ГУП Мосводосток проводят очистку дождеприемного колодца в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 15:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокМосква
 
 
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