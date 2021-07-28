https://ria.ru/20210728/gotovnost-1743294393.html

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве - РИА Новости, 28.07.2021

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в Москве

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:49

2021-07-28T15:49

2021-07-28T15:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.Кроме того, 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток" заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды. Также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды."Во время непогоды будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - порекомендовали в комплексе.

https://ria.ru/20210715/mosvodostok-1741392709.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва