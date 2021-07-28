https://ria.ru/20210728/gazoprovod-1743261442.html

"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG

"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 28.07.2021

"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG

"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:25

2021-07-28T13:25

2021-07-28T19:32

северный поток — 2

экономика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG."Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток — 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99 процентов. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — сообщает оператор.

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2021

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-28T13:25 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, экономика