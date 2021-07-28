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"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG
"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 28.07.2021
"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG
"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:25
2021-07-28T13:25
2021-07-28T19:32
северный поток — 2
экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Северный поток — 2" построен на 99 процентов, судно "Академик Черский" полностью завершило работы, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG."Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток — 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99 процентов. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — сообщает оператор.
РИА Новости
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-28T13:25
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северный поток — 2, экономика
13:25 28.07.2021 (обновлено: 19:32 28.07.2021)
"Северный поток — 2" построен на 99 процентов, заявил Nord Stream 2 AG
Nord Stream 2 AG: "Северный поток — 2" построен на 99 процентов