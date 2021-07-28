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В рамках ВЭФ 2–7 сентября пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
В рамках ВЭФ 2–7 сентября пройдет выставка "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 28.07.2021
В рамках ВЭФ 2–7 сентября пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
В рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) 2–7 сентября на набережной бухты Аякс состоится выставка "Улица Дальнего Востока", на которой свои экспозиции РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:35
2021-07-28T11:35
2021-07-28T11:35
юрий трутнев
россия
восточный экономический форум — 2021
экономика
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) 2–7 сентября на набережной бухты Аякс состоится выставка "Улица Дальнего Востока", на которой свои экспозиции представят 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки "Улица Дальнего Востока" – показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме", – отметил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ВЭФ.Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. Здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.В павильоне Сахалинской области участники форума и гости выставки смогут узнать о приоритетных инвестиционных проектах области, экологической повестке, ходе реализации нацпроектов, крупнейших предприятиях региона, реализации проекта "Умный город", экологических и социальных проектах ведущих нефтегазовых компаний.Также в экспозиции Сахалинской области будет установлена квадросфера "Туризм", где представят туристический потенциал региона. Особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне "Лагуна Буссе". Все посетители смогут сфотографироваться с осьминогом Дофлейна – обитателем северных акваторий Тихого океана.Еще одна "фишка" экспозиции – Healthy bar. Здесь участники ВЭФ-2021 смогут попробовать авторские напитки: комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие, отмечает пресс-служба.
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юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2021, экономика
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости
. В рамках VI Восточного экономического форума
(ВЭФ) 2–7 сентября на набережной бухты Аякс состоится выставка "Улица Дальнего Востока", на которой свои экспозиции представят 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-офис ВЭФ.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
"Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки "Улица Дальнего Востока" – показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме", – отметил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ВЭФ.
Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. Здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.
"Мы для себя принципиально решили, что Сахалинская область должна стать экологически чистой территорией. Это в первую очередь вопросы здоровья и качества жизни людей. Кроме того, такой регион является привлекательным для инвесторов. А это очень важно для диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях, создании новых рабочих мест", – цитирует пресс-служба форума губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
В павильоне Сахалинской области участники форума и гости выставки смогут узнать о приоритетных инвестиционных проектах области, экологической повестке, ходе реализации нацпроектов, крупнейших предприятиях региона, реализации проекта "Умный город", экологических и социальных проектах ведущих нефтегазовых компаний.
Также в экспозиции Сахалинской области будет установлена квадросфера "Туризм", где представят туристический потенциал региона. Особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне "Лагуна Буссе". Все посетители смогут сфотографироваться с осьминогом Дофлейна – обитателем северных акваторий Тихого океана.
Еще одна "фишка" экспозиции – Healthy bar. Здесь участники ВЭФ-2021 смогут попробовать авторские напитки: комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие, отмечает пресс-служба.