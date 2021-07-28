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Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса
Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса
При штамме коронавируса "дельта" несколько сократился инкубационный период, но максимальный остался прежним - 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:49
2021-07-28T17:49
2021-07-28T17:49
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коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При штамме коронавируса "дельта" несколько сократился инкубационный период, но максимальный остался прежним - 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для нового штамма, относительно уже нового штамма "дельта", который в Индии был описан и очень быстро распространился по миру, у него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке. Сразу очень много, он быстрее заражает, и от этого несколько сократился инкубационный период, но мы все равно считаем максимальный, максимальный - 14 дней", - сказала она, выступая в российском обществе "Знание".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество
Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: заражение дельта-штаммом коронавируса идет быстрее