https://ria.ru/20210728/delta-shtamm-1743322517.html

Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса

Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021

Попова назвала особенности дельта-штамма коронавируса

При штамме коронавируса "дельта" несколько сократился инкубационный период, но максимальный остался прежним - 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:49

2021-07-28T17:49

2021-07-28T17:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739011771_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_dd488cefe12fcbdcbb654a9621e55e66.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При штамме коронавируса "дельта" несколько сократился инкубационный период, но максимальный остался прежним - 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для нового штамма, относительно уже нового штамма "дельта", который в Индии был описан и очень быстро распространился по миру, у него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке. Сразу очень много, он быстрее заражает, и от этого несколько сократился инкубационный период, но мы все равно считаем максимальный, максимальный - 14 дней", - сказала она, выступая в российском обществе "Знание".

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество