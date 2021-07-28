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В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком
В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком - РИА Новости, 28.07.2021
В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком
Полиция в Челябинске задержала местную жительницу, которая подозревается в том, что делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, вдобавок - в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:54
2021-07-28T14:54
2021-07-28T16:10
гумвд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местную жительницу, которая подозревается в том, что делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, вдобавок - в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В одном из Telegram-каналов во вторник размещено видео из Челябинска, где у подъезда жилого дома женщину на глазах у ребенка задерживают двое мужчин в штатском. Женщину под руки ведут в сторону припаркованных автомобилей, ребенок бросается к ней."Сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств была задержана женщина, которая осуществляла сбыт наркотических средств путем "закладок". Полиция обнаружила 5 свертков с наркотическим веществом по указанным ею тайникам во дворах Челябинска, где она сделала "закладки". Установлено, что во время организации тайников с женщиной находился ребенок", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ребенок передан родственникам женщины, добавили в полиции.
https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html
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гумвд, челябинск, происшествия
14:54 28.07.2021 (обновлено: 16:10 28.07.2021)
В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком
Полиция в Челябинске задержала женщину, которая делала закладки с наркотиками во дворах жилых домов