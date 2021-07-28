https://ria.ru/20210728/chelyabinsk-1743283458.html

В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком

В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком - РИА Новости, 28.07.2021

В Челябинске задержали женщину, которая делала закладки вместе с ребенком

Полиция в Челябинске задержала местную жительницу, которая подозревается в том, что делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, вдобавок - в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:54

2021-07-28T14:54

2021-07-28T16:10

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местную жительницу, которая подозревается в том, что делала "закладки" с наркотиками во дворах жилых домов, вдобавок - в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В одном из Telegram-каналов во вторник размещено видео из Челябинска, где у подъезда жилого дома женщину на глазах у ребенка задерживают двое мужчин в штатском. Женщину под руки ведут в сторону припаркованных автомобилей, ребенок бросается к ней."Сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств была задержана женщина, которая осуществляла сбыт наркотических средств путем "закладок". Полиция обнаружила 5 свертков с наркотическим веществом по указанным ею тайникам во дворах Челябинска, где она сделала "закладки". Установлено, что во время организации тайников с женщиной находился ребенок", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ребенок передан родственникам женщины, добавили в полиции.

https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинск, происшествия