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В Госдуме ответили на заявления Байдена о России
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России
Заявление президента США Джо Байдена в отношении РФ можно расценивать как установку разведсообществу Соединённых Штатов активизировать работу на российском... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:56
2021-07-28T12:34
госдума рф
одкб
генеральная прокуратура рф
вашингтон (город)
россия
василий пискарев
джо байден
сша
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена в отношении РФ можно расценивать как установку разведсообществу Соединённых Штатов активизировать работу на российском направлении, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки США."В целом выступление Джо Байдена расцениваем как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.По его оценке, новые обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как "попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России"."Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России", - отметил Пискарев.Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также российским партнерам по ОДКБ, напомнил он.
https://ria.ru/20210715/vebinar-1741369243.html
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госдума рф, одкб, генеральная прокуратура рф, вашингтон (город), россия, василий пискарев, джо байден, сша, в мире
11:56 28.07.2021 (обновлено: 12:34 28.07.2021)
 
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России

Депутат Госдумы Пискарев: заявление Байдена расцениваем как установку разведсообществу США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена в отношении РФ можно расценивать как установку разведсообществу Соединённых Штатов активизировать работу на российском направлении, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки США.
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"В целом выступление Джо Байдена расцениваем как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его оценке, новые обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как "попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России".
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"Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России", - отметил Пискарев.
Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также российским партнерам по ОДКБ, напомнил он.
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Косачев ответил на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
 
Госдума РФОДКБГенеральная прокуратура РФВашингтон (город)РоссияВасилий ПискаревДжо БайденСШАВ мире
 
 
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