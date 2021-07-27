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Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу - РИА Новости, 27.07.2021
Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову один из экземпляров... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:02
2021-07-27T15:02
2021-07-27T15:02
россия
юлия мендель
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову один из экземпляров книги своего авторства, объяснив, что хочет донести до него "позиции, которые важно знать об Украине".Ранее Мендель сообщила о выходе ее книги "Каждый из нас президент". По ее словам, один из экземпляров она отправила Зеленскому.При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: "Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?".Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив Мендель с этой должности.Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html
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россия, юлия мендель, владимир зеленский, украина
Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала книгу и отправила Пескову экземпляр
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель
отправила пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову один из экземпляров книги своего авторства, объяснив, что хочет донести до него "позиции, которые важно знать об Украине".
Ранее Мендель сообщила о выходе ее книги "Каждый из нас президент". По ее словам, один из экземпляров она отправила Зеленскому.
"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент", как от бывшего пресс-секретаря президента Украины
пресс-секретарю президента России
. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала Мендель в видеообращении к Пескову, опубликованном на ее странице в Instagram во вторник.
При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: "Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?".
Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив Мендель с этой должности.
Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.