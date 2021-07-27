https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743109082.html

Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу

Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу - РИА Новости, 27.07.2021

Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову один из экземпляров... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:02

2021-07-27T15:02

2021-07-27T15:02

россия

юлия мендель

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову один из экземпляров книги своего авторства, объяснив, что хочет донести до него "позиции, которые важно знать об Украине".Ранее Мендель сообщила о выходе ее книги "Каждый из нас президент". По ее словам, один из экземпляров она отправила Зеленскому.При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: "Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?".Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив Мендель с этой должности.Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.

https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html

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россия, юлия мендель, владимир зеленский, украина