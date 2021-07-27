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ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС на выборы в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2021

ЦИК зарегистрировал федеральный список РПСС на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией свободы и справедливости" (РПСС), следует из... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:26

2021-07-27T11:26

2021-07-27T11:26

россия

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией свободы и справедливости" (РПСС), следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Российская партия свободы и справедливости" в количестве 243 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК во вторник.Из списка исключены два человека в связи с неуказанием сведений об имевшейся или имеющейся судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов РПСС и список кандидатов по одномандатным округам.Общефедеральную часть списка составили лидер РПСС Максим Шевченко, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат думы Хабаровского края Максим Кукушкин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов, экс-советник президента Герман Клименко, журналист Иван Засурский, историк Дамир Исхаков, депутат Госсобрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) V созыва Иван Шамаев, лидер волонтерской организации по освобождению из рабства "Альтернатива" Олег Мельников, общественный деятель Максим Шингаркин. Ранее ЦИК исключил из федерального списка кандидатов, выдвинутого РПСС, кандидата Елену Шувалову на основании ее личного заявления.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

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россия, выборы в государственную думу, госдума рф, политика