https://ria.ru/20210727/vasiliy-1742595029.html

Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного - РИА Новости, 27.07.2021

Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах.

2021-07-27T12:00

2021-07-27T12:00

2021-07-27T15:11

какая-то мистика

подкаст

храм василия блаженного

исторический музей

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Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах. audio/mpeg

Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах. audio/mpeg

Что действительно происходило, а что, скорее всего, родилось в народных легендах? Объясняет заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, храм василия блаженного, исторический музей