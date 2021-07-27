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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210727/vasiliy-1742595029.html
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного - РИА Новости, 27.07.2021
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах.
2021-07-27T12:00
2021-07-27T15:11
какая-то мистика
подкаст
храм василия блаженного
исторический музей
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Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах.
audio/mpeg
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах.
audio/mpeg
Что действительно происходило, а что, скорее всего, родилось в народных легендах? Объясняет заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, храм василия блаженного, исторический музей
12:00 27.07.2021 (обновлено: 15:11 27.07.2021)
 

Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

Какая-то мистика
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
12:00
Читать ria.ru в
В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен - а с его именем связано много легенд и историй о чудесах.
Что действительно происходило, а что, скорее всего, родилось в народных легендах? Объясняет заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.
Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем.
Кстати, у наших партнеров выходит свой подкаст про историю и героев прошлого - https://pod.mediashm.ru/
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Какая-то мистикаПодкастХрам Василия БлаженногоИсторический музей
 
 
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