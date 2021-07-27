https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743086194.html
Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан - РИА Новости, 27.07.2021
Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для определенных категорий граждан, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:02
2021-07-27T13:02
2021-07-27T13:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для определенных категорий граждан, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по республике.Отмечается, что в регионе наблюдается рост заболеваемости граждан, активно посещающих торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны. При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детское население - 27%, говорится в постановлении."В связи с этим Роспотребназором Чечни принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда лиц старше 18 лет. Обязательной вакцинации в Чечне подлежат госслужащие, в том числе сотрудники торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма", - отмечается в документе.Согласно статистике ведомства, за сутки в республике от коронавируса умерло десять человек, за все время пандемии - 293 человека, зарегистрировано 15 469 случаев COVID-19, или 1,2% от числа всех проведенных тестов, в том числе 127 новых случаев за сутки.
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
13:02 27.07.2021 (обновлено: 13:35 27.07.2021)
Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Роспотребнадзор: Чечня вводит обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан
ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для определенных категорий граждан, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора
по республике.
Отмечается, что в регионе наблюдается рост заболеваемости граждан, активно посещающих торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны. При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детское население - 27%, говорится в постановлении.
"В связи с этим Роспотребназором Чечни принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда лиц старше 18 лет. Обязательной вакцинации в Чечне подлежат госслужащие, в том числе сотрудники торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма", - отмечается в документе.
Согласно статистике ведомства, за сутки в республике от коронавируса умерло десять человек, за все время пандемии - 293 человека, зарегистрировано 15 469 случаев COVID-19, или 1,2% от числа всех проведенных тестов, в том числе 127 новых случаев за сутки.