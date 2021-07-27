https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743086194.html

Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан - РИА Новости, 27.07.2021

Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для определенных категорий граждан, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:02

2021-07-27T13:02

2021-07-27T13:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для определенных категорий граждан, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по республике.Отмечается, что в регионе наблюдается рост заболеваемости граждан, активно посещающих торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны. При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детское население - 27%, говорится в постановлении."В связи с этим Роспотребназором Чечни принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда лиц старше 18 лет. Обязательной вакцинации в Чечне подлежат госслужащие, в том числе сотрудники торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма", - отмечается в документе.Согласно статистике ведомства, за сутки в республике от коронавируса умерло десять человек, за все время пандемии - 293 человека, зарегистрировано 15 469 случаев COVID-19, или 1,2% от числа всех проведенных тестов, в том числе 127 новых случаев за сутки.

https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743073225.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество