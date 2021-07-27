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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743044626.html
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 27.07.2021
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:36
2021-07-27T09:43
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области в последние пять недель отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 26 июля зарегистрировано 69 656 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 313 за последние сутки. Выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались."Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты..., общественного питания…, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты…", - говорится в постановлении.Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники санатарно-курортной сферы, туризма, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановила привить к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября – второй.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество
09:36 27.07.2021 (обновлено: 09:43 27.07.2021)
 
Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.
По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области в последние пять недель отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 26 июля зарегистрировано 69 656 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 313 за последние сутки. Выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались.
"Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты..., общественного питания…, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты…", - говорится в постановлении.
Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники санатарно-курортной сферы, туризма, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановила привить к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября – второй.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Волгоградская областьОбщество
 
 
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