https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743044626.html

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию - РИА Новости, 27.07.2021

Для части жителей Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:36

2021-07-27T09:36

2021-07-27T09:43

коронавирус в россии

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области в последние пять недель отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 26 июля зарегистрировано 69 656 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 313 за последние сутки. Выздоровели 62 170 человек, 1749 скончались."Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты..., общественного питания…, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты…", - говорится в постановлении.Также в перечне категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, - работники санатарно-курортной сферы, туризма, доставщики еды и так далее. Отмечается, что прививки от коронавируса должны делать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций. Главный санитарный врач региона постановила привить к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября – второй.

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волгоградская область, общество