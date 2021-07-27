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Четыре грузинских заповедника внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Четыре грузинских заповедника внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.07.2021
Четыре грузинских заповедника внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Четыре грузинских заповедника – Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши - вошли РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:54
2021-07-27T11:54
2021-07-27T11:54
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ТБИЛИСИ, 27 июл - РИА Новости. Четыре грузинских заповедника – Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши - вошли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Впервые в истории Грузии четырем охраняемым территориям Грузии: национальным паркам Мтирала и Колхети, а также охраняемым территориям Кинтриши и Кобулети был присвоен статус всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие не только для страны, но и для региона", - написал премьер на своей странице в Facebook.По его словам, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО являются наиболее важной частью Кавказского экорегиона и Черного моря."Присвоение охраняемым территориям статуса всемирного природного наследия поможет повысить популярность Грузии, развить экотуризм, привлечь посетителей... Статус всемирного природного наследия присвоен в масштабах мира всего 213 районам, среди них: лес Амазонки, национальный парк Гранд-Каньон, национальный парк Йеллоустоун, гора Этна, Швейцарские Альпы", - сообщает глава правительства.
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туризм, черное море, новости - туризм, новости культуры, ираклий гарибашвили, юнеско, грузия
Четыре грузинских заповедника внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Четыре грузинских заповедника внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 27 июл - РИА Новости. Четыре грузинских заповедника – Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши - вошли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Впервые в истории Грузии четырем охраняемым территориям Грузии: национальным паркам Мтирала и Колхети, а также охраняемым территориям Кинтриши и Кобулети был присвоен статус всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие не только для страны, но и для региона", - написал премьер на своей странице в Facebook.
По его словам, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО являются наиболее важной частью Кавказского экорегиона и Черного моря.
"Присвоение охраняемым территориям статуса всемирного природного наследия поможет повысить популярность Грузии, развить экотуризм, привлечь посетителей... Статус всемирного природного наследия присвоен в масштабах мира всего 213 районам, среди них: лес Амазонки, национальный парк Гранд-Каньон, национальный парк Йеллоустоун, гора Этна, Швейцарские Альпы", - сообщает глава правительства.