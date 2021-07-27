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Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю
Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю - РИА Новости, 27.07.2021
Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю
Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:38
2021-07-27T17:38
россия
владимир путин
иркутская область
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых "узких" мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители "РЖД" и "УСК МОСТ".
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россия, владимир путин, иркутская область, общество
17:38 27.07.2021
 
Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Президент Путин в среду поучаствует в запуске железнодорожного движения по 2-му Байкальскому тоннелю

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.
Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых "узких" мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.
Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители "РЖД" и "УСК МОСТ".
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