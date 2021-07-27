https://ria.ru/20210727/tonnel-1743145964.html

Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю - РИА Новости, 27.07.2021

Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:38

2021-07-27T17:38

2021-07-27T17:38

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владимир путин

иркутская область

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых "узких" мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители "РЖД" и "УСК МОСТ".

https://ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743108128.html

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россия, владимир путин, иркутская область, общество