Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской
Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
ООН, 27 июл – РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза при ООН и их заместители провели во вторник встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщается в Twitter миссии ЕС.
"Содержательная встреча постпредов стран Европейского Союза при ООН со Светланой Тихановской о ситуации с правами человека в Белоруссии и о том, как ЕС может и дальше поддерживать белорусский народ в его борьбе за демократию", - говорится в подписи к фотографии послов с Тихановской.
Вчера, 17:21Тихановская не будет участвовать в новых выборах
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.