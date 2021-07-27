https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743166875.html

Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской

Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской - РИА Новости, 27.07.2021

Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской

Постпреды стран Евросоюза при ООН и их заместители провели во вторник встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:38

2021-07-27T19:38

2021-07-27T19:38

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

оон

в мире

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ООН, 27 июл – РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза при ООН и их заместители провели во вторник встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщается в Twitter миссии ЕС."Содержательная встреча постпредов стран Европейского Союза при ООН со Светланой Тихановской о ситуации с правами человека в Белоруссии и о том, как ЕС может и дальше поддерживать белорусский народ в его борьбе за демократию", - говорится в подписи к фотографии послов с Тихановской.На фото в числе заместители постпредов ФРГ и Франции. В комментарии также говорится, что государства ЕС "поддерживают Беларусь".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743141615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743055084.html

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, оон, в мире