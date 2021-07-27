Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743141615.html
Тихановская не будет участвовать в новых выборах
Тихановская не будет участвовать в новых выборах - РИА Новости, 27.07.2021
Тихановская не будет участвовать в новых выборах
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:21
2021-07-27T17:41
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735622808_0:132:2621:1606_1920x0_80_0_0_329e7b44f2a8ddc6275c8d29c707e980.jpg
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть полезной в политике."Я не планирую участвовать в новых, честных, открытых выборах. Но, напомню, за это время я приобрела пусть не большой, но какой-то опыт, у меня есть разные связи, контакты, и думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима. Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии", - заявила Тихановская в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.Комментируя возможность введения парламентской формы правления в Белоруссии, она заявила, что такая форма правления действительно рассматривается. "Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет. Проводится совместная кампания...", - сказала Тихановская.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210727/vizit-1743068476.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743055084.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735622808_51:0:2367:1737_1920x0_80_0_0_225d0bf3c41e2075456035ec85a86667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
17:21 27.07.2021 (обновлено: 17:41 27.07.2021)
 
Тихановская не будет участвовать в новых выборах

Светлана Тихановская не будет участвовать в новых выборах в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть полезной в политике.
"Я не планирую участвовать в новых, честных, открытых выборах. Но, напомню, за это время я приобрела пусть не большой, но какой-то опыт, у меня есть разные связи, контакты, и думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима. Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии", - заявила Тихановская в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 11:37Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали визит Тихановской к белорусским раскольникам
Комментируя возможность введения парламентской формы правления в Белоруссии, она заявила, что такая форма правления действительно рассматривается. "Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет. Проводится совместная кампания...", - сказала Тихановская.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 10:33Сказано в эфире
Политолог: у Тихановской есть огромная проблема
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния