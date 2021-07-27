https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743141615.html

Тихановская не будет участвовать в новых выборах

Тихановская не будет участвовать в новых выборах - РИА Новости, 27.07.2021

Тихановская не будет участвовать в новых выборах

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:21

2021-07-27T17:21

2021-07-27T17:41

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть полезной в политике."Я не планирую участвовать в новых, честных, открытых выборах. Но, напомню, за это время я приобрела пусть не большой, но какой-то опыт, у меня есть разные связи, контакты, и думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима. Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии", - заявила Тихановская в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.Комментируя возможность введения парламентской формы правления в Белоруссии, она заявила, что такая форма правления действительно рассматривается. "Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет. Проводится совместная кампания...", - сказала Тихановская.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210727/vizit-1743068476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743055084.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире