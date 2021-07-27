https://ria.ru/20210727/terakt-1743168723.html

В Тверской области вынесли приговор жителю, планировавшему теракт 9 мая

В Тверской области вынесли приговор жителю, планировавшему теракт 9 мая - РИА Новости, 27.07.2021

В Тверской области вынесли приговор жителю, планировавшему теракт 9 мая

Житель Тверской области признан виновным в изготовлении и хранении оружия, убийстве и приготовлении к теракту, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:55

2021-07-27T19:55

2021-07-27T19:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тверская область

кимры

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Житель Тверской области признан виновным в изготовлении и хранении оружия, убийстве и приготовлении к теракту, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщает СУ СК по региону."Собранные следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 280 УК РФ (незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов, убийство, приготовление к совершению террористического акта, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.Установлено, что в 2019 году 18-летний молодой человек изготовил и хранил по месту своего жительства и в тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В это же время он нанес на здания надписи, призывающие к экстремистской деятельности. В апреле 2020 года "из хулиганских побуждений, беспричинно" молодой человек убил незнакомого ему 48-летнего мужчину, используя ранее изготовленное огнестрельное оружие."Помимо этого, в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодой человек планировал проведение террористического акта, направленного на дестабилизацию деятельности органов государственной власти на территории города Кимры, однако его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России", - уточняется в сообщении.По данным СУ СК, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20210709/ufa-1740576567.html

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область, кимры, происшествия