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В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка - РИА Новости, 27.07.2021
В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
Мужчина в Белоруссии приговорен к десяти годам колонии усиленного режима за поджог танка Т-72, его действия квалифицированы как акт терроризма, сообщила во... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:50
2021-07-27T14:50
кгб белоруссии
александр лукашенко
т-72 "урал"
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в Белоруссии приговорен к десяти годам колонии усиленного режима за поджог танка Т-72, его действия квалифицированы как акт терроризма, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры города Минска."Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72. Впоследствии он распространил в сети Интернет видеозапись с фрагментом преступления", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.Отмечается, что с учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Фрунзенского района Минска признал мужчину виновным. "На основании части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.В прокуратуре также указали, что в результате действий обвиняемого "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий". "Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка", - подчеркивается в сообщении.В пресс-службе сообщили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.По последним данным Генпрокуратуры Белоруссии, в стране возбуждено более 4,2 тысячи "протестных" уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, из них в суды для рассмотрения направлено более 800.
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кгб белоруссии, александр лукашенко, т-72 "урал", минск, белоруссия, в мире
14:50 27.07.2021
 
В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка

В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка Т-72

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в Белоруссии приговорен к десяти годам колонии усиленного режима за поджог танка Т-72, его действия квалифицированы как акт терроризма, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры города Минска.
"Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72. Впоследствии он распространил в сети Интернет видеозапись с фрагментом преступления", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
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Отмечается, что с учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Фрунзенского района Минска признал мужчину виновным. "На основании части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также указали, что в результате действий обвиняемого "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий". "Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
По последним данным Генпрокуратуры Белоруссии, в стране возбуждено более 4,2 тысячи "протестных" уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, из них в суды для рассмотрения направлено более 800.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоТ-72 "Урал"МинскБелоруссияВ мире
 
 
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