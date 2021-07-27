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В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана - РИА Новости, 27.07.2021
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
Вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался, сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, отвечая... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:57
2021-07-27T10:06
сироджиддин мухриддин
талибан
афганистан
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался, сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, отвечая на вопрос РИА Новости."Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался", - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация
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сироджиддин мухриддин, талибан, афганистан, таджикистан, в мире
09:57 27.07.2021 (обновлено: 10:06 27.07.2021)
 
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана

МИД Таджикистана: вопрос о принятии афганцев, работавших с американцами, не рассматривался

© РИА Новости / А. Гаврилюк / Перейти в фотобанкСарезское озеро
Сарезское озеро - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / А. Гаврилюк
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ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался, сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан
"Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался", - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Сироджиддин МухриддинТалибанАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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