https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана - РИА Новости, 27.07.2021
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
Вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался, сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, отвечая... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:57
2021-07-27T09:57
2021-07-27T10:06
сироджиддин мухриддин
талибан
афганистан
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Вопрос о принятии афганцев, работавших с американскими военными, не рассматривался, сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, отвечая на вопрос РИА Новости."Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался", - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация
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сироджиддин мухриддин, талибан, афганистан, таджикистан, в мире
09:57 27.07.2021 (обновлено: 10:06 27.07.2021)
В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
МИД Таджикистана: вопрос о принятии афганцев, работавших с американцами, не рассматривался