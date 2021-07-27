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Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой - РИА Новости, 27.07.2021
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой
Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:56
2021-07-27T09:56
2021-07-27T09:56
ямал
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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает СУСК РФ по ЯНАО."По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм", - сообщается на сайте следкома.Затем подозреваемый "попытался свести счеты с жизнью". "Все участники происшествия находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в релизе.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html
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ямал, губкинский, происшествия
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой
Житель Ямала попытался застрелить двух мужчин в магазине из травмата и покончить с собой
ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости.
Житель города Губкинского
пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает СУСК РФ
по ЯНАО.
"По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм", - сообщается на сайте следкома.
Затем подозреваемый "попытался свести счеты с жизнью". "Все участники происшествия находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в релизе.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).