https://ria.ru/20210727/strelba-1743047426.html

Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой - РИА Новости, 27.07.2021

Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:56

2021-07-27T09:56

2021-07-27T09:56

ямал

губкинский

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает СУСК РФ по ЯНАО."По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм", - сообщается на сайте следкома.Затем подозреваемый "попытался свести счеты с жизнью". "Все участники происшествия находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в релизе.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html

ямал

губкинский

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ямал, губкинский, происшествия