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Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой - РИА Новости, 27.07.2021
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой
Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:56
2021-07-27T09:56
ямал
губкинский
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает СУСК РФ по ЯНАО."По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм", - сообщается на сайте следкома.Затем подозреваемый "попытался свести счеты с жизнью". "Все участники происшествия находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в релизе.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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ямал, губкинский, происшествия
09:56 27.07.2021
 
Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине и покончить с собой

Житель Ямала попытался застрелить двух мужчин в магазине из травмата и покончить с собой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. Житель города Губкинского пытался убить в магазине двоих мужчин из травматического пистолета, а затем – покончить с собой, все трое госпитализированы, сообщает СУСК РФ по ЯНАО.
"По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, расположенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм", - сообщается на сайте следкома.
Затем подозреваемый "попытался свести счеты с жизнью". "Все участники происшествия находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь", - отмечается в релизе.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:21
Источник: бизнесмен расстрелял из "травмата" мужчину в московском кафе
 
ЯмалГубкинскийПроисшествия
 
 
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