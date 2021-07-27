https://ria.ru/20210727/sochi-1743150527.html
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане - РИА Новости, 27.07.2021
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:58
2021-07-27T17:58
2021-07-27T17:58
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740666594_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_07d6c83378ce18c8d8d136d4ff08eb4c.jpg
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в пресс-службе муниципалитета.При развитии удалённых сельских предгорных территорий должны учитываться места, особенно подвергающиеся наводнениям."В документе обязательно должны быть отражены территории подтопления, которые сейчас утверждают в крае, корректировка границ исторического поселения муниципального образования, зон горно-санитарной охраны курорта, а также развитие инженерной и туристской инфраструктуры, дорожной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что генеральный план города поможет сформировать развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Большого Сочи. По сообщению администрации курорта, разработка Генерального плана займёт около двух лет.
https://ria.ru/20210726/sochi-1742907352.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740666594_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5a27be93cf9876ea22ac3d0e0da2e9b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, общество
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане
Мэр Сочи Копайгородский: новый генплан города должен учитывать зоны подтопления