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Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане - РИА Новости, 27.07.2021
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:58
2021-07-27T17:58
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
общество
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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в пресс-службе муниципалитета.При развитии удалённых сельских предгорных территорий должны учитываться места, особенно подвергающиеся наводнениям."В документе обязательно должны быть отражены территории подтопления, которые сейчас утверждают в крае, корректировка границ исторического поселения муниципального образования, зон горно-санитарной охраны курорта, а также развитие инженерной и туристской инфраструктуры, дорожной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что генеральный план города поможет сформировать развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Большого Сочи. По сообщению администрации курорта, разработка Генерального плана займёт около двух лет.
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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, общество
17:58 27.07.2021
 
Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане

Мэр Сочи Копайгородский: новый генплан города должен учитывать зоны подтопления

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУборка мусора на пляже "Робинзон" в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Уборка мусора на пляже Робинзон в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
При развитии удалённых сельских предгорных территорий должны учитываться места, особенно подвергающиеся наводнениям.
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"В документе обязательно должны быть отражены территории подтопления, которые сейчас утверждают в крае, корректировка границ исторического поселения муниципального образования, зон горно-санитарной охраны курорта, а также развитие инженерной и туристской инфраструктуры, дорожной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генеральный план города поможет сформировать развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Большого Сочи. По сообщению администрации курорта, разработка Генерального плана займёт около двух лет.
 
Алексей КопайгородскийСочиКраснодарский крайОбщество
 
 
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