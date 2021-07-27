https://ria.ru/20210727/sochi-1743150527.html

Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане

Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане - РИА Новости, 27.07.2021

Мэр Сочи призвал учитывать зоны подтопления в новом генплане

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:58

2021-07-27T17:58

2021-07-27T17:58

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

общество

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СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новый генеральный план города должен отражать зоны подтопления, которые уже сейчас утверждаются в крае, сообщили в пресс-службе муниципалитета.При развитии удалённых сельских предгорных территорий должны учитываться места, особенно подвергающиеся наводнениям."В документе обязательно должны быть отражены территории подтопления, которые сейчас утверждают в крае, корректировка границ исторического поселения муниципального образования, зон горно-санитарной охраны курорта, а также развитие инженерной и туристской инфраструктуры, дорожной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что генеральный план города поможет сформировать развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Большого Сочи. По сообщению администрации курорта, разработка Генерального плана займёт около двух лет.

https://ria.ru/20210726/sochi-1742907352.html

сочи

краснодарский край

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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, общество