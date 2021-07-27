https://ria.ru/20210727/shtrafy-1743108749.html

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 33 млн рублей

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 33 млн рублей - РИА Новости, 27.07.2021

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 33 млн рублей

Сумма начисленных штрафов за очаги борщевика на частных землях в Подмосковье превысила 33 миллиона рублей, количество начисленных штрафов за прошедшую неделю... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:01

2021-07-27T15:01

2021-07-27T15:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сумма начисленных штрафов за очаги борщевика на частных землях в Подмосковье превысила 33 миллиона рублей, количество начисленных штрафов за прошедшую неделю увеличилось на 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области."Сумма начисленных штрафов за очаги борщевика на частных землях в Подмосковье превысила 33 миллиона рублей. Количество начисленных штрафов за прошедшую неделю увеличилось на 19 миллионов рублей. Штрафы на данный момент получили правообладатели более 350 участков, 170 из них были оштрафованы за прошедшую неделю", - следует из сообщения.Отмечается, что наибольшее количество штрафов начислили на правообладателей частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в городском округе Истра, где штрафы достигли почти 13 миллионов рублей, в Клину начисленные штрафы достигли почти 8 миллионов рублей, в Рузском и Шатуре - 2,7 и 2,1 миллиона рублей соответственно, а в Солнечногорске - свыше 2 миллионов рублей."Уже несколько лет муниципальный земельный контроль Подмосковья является одним из основных и действенных инструментов в борьбе с распространением борщевика Сосновского по территории региона. Благодаря выявлению земельными инспекторами очагов опасного сорняка административные комиссии округов Подмосковья имеют правовые рычаги воздействия на тех правообладателей, которые не выполняют своих обязанностей по содержанию земель и тем самым подвергают здоровье людей опасности", - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. -0-

https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742917790.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)