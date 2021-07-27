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Липецкая область
https://ria.ru/20210727/samozanyatye-1743076353.html
В Липецкой области ввели пониженную процентную ставку займа для самозанятых
В Липецкой области ввели пониженную процентную ставку займа для самозанятых - РИА Новости, 27.07.2021
В Липецкой области ввели пониженную процентную ставку займа для самозанятых
Самозанятые жители Липецкой области, заключившие соцконтракт, смогут взять льготный займ под меньший процент, соответствующие поправки внесены в условия... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:14
2021-07-27T12:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Самозанятые жители Липецкой области, заключившие соцконтракт, смогут взять льготный займ под меньший процент, соответствующие поправки внесены в условия предоставления займа Липецким областным фондом поддержки предпринимательства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, максимальная ставка по займу теперь составит 1,25 ключевой ставки ЦБ РФ (раньше было 1,5), в процентах это 8,1% в год. Кроме того, расширено целевое назначение займа. Кроме транспорта и оборудования, самозанятые могут приобрести на заемные средства лицензионное программное обеспечение, в том числе оплатить услугу по внедрению, сопровождению и обучению работе с программным обеспечением, а также оплатить необходимые работы и услуги. Также увеличена залоговая сумма, теперь самозанятые, заключившие соцконтракт, могут получить на развитие своего дела без поручителей до 100 тысяч рублей.Артамонов отметил, что в текущем году соцконтракт уже заключили 3672 жителя, из них свое дело открыли почти 1200 человек. Доля обратившихся за соцконтрактом на преодоление трудной жизненной ситуации по сравнению с прошлым годом сократилась на 50%."Малый бизнес – это путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
12:14 27.07.2021
 

В Липецкой области ввели пониженную процентную ставку займа для самозанятых

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Самозанятые жители Липецкой области, заключившие соцконтракт, смогут взять льготный займ под меньший процент, соответствующие поправки внесены в условия предоставления займа Липецким областным фондом поддержки предпринимательства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, максимальная ставка по займу теперь составит 1,25 ключевой ставки ЦБ РФ (раньше было 1,5), в процентах это 8,1% в год. Кроме того, расширено целевое назначение займа. Кроме транспорта и оборудования, самозанятые могут приобрести на заемные средства лицензионное программное обеспечение, в том числе оплатить услугу по внедрению, сопровождению и обучению работе с программным обеспечением, а также оплатить необходимые работы и услуги. Также увеличена залоговая сумма, теперь самозанятые, заключившие соцконтракт, могут получить на развитие своего дела без поручителей до 100 тысяч рублей.
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Артамонов отметил, что в текущем году соцконтракт уже заключили 3672 жителя, из них свое дело открыли почти 1200 человек. Доля обратившихся за соцконтрактом на преодоление трудной жизненной ситуации по сравнению с прошлым годом сократилась на 50%.
"Малый бизнес – это путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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