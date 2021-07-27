https://ria.ru/20210727/sadovnichiy-1743111128.html
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий - РИА Новости, 27.07.2021
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:16
2021-07-27T15:16
2021-07-27T15:34
приемная кампания в вузы
навигатор абитуриента
виктор садовничий
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Конкурс – более девяти человек на место. Высокий конкурс на факультеты гуманитарные, экономический, юридический, неплохой конкурс на факультет биологический", - заявил Садовничий журналистам.По его словам, поступающие также проявили интерес к факультету космических исследований, а средний, не очень высокий конкурс уже несколько лет наблюдается на мехмате, факультете вычислительной математики и кибернетики. По словам ректора, вуз работает над тем, чтобы конкурс не падал, а рос.Садовничий рассказал, что порядка 10-12% поступающих получили неудовлетворительный балл за дополнительные вступительные испытания. "Прием на бюджет – около 5 тысяч, я думаю, что на контракт столько же. Тысяч 11, а то и 12 будут зачислены (в МГУ в этом году - ред.)", - добавил ректор.Он уточнил, что вузу удалось не упустить главные показатели – количество и качество поступающих.
https://ria.ru/20210727/mgu-1743100540.html
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приемная кампания в вузы, навигатор абитуриента, виктор садовничий, общество
15:16 27.07.2021 (обновлено: 15:34 27.07.2021)
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
Ректор МГУ Садовничий: конкурс в МГУ в этом году составляет более девяти человек на место
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза Виктор Садовничий
.
"Конкурс – более девяти человек на место. Высокий конкурс на факультеты гуманитарные, экономический, юридический, неплохой конкурс на факультет биологический", - заявил Садовничий журналистам.
По его словам, поступающие также проявили интерес к факультету космических исследований, а средний, не очень высокий конкурс уже несколько лет наблюдается на мехмате, факультете вычислительной математики и кибернетики. По словам ректора, вуз работает над тем, чтобы конкурс не падал, а рос.
Садовничий рассказал, что порядка 10-12% поступающих получили неудовлетворительный балл за дополнительные вступительные испытания. "Прием на бюджет – около 5 тысяч, я думаю, что на контракт столько же. Тысяч 11, а то и 12 будут зачислены (в МГУ в этом году - ред.)", - добавил ректор.
Он уточнил, что вузу удалось не упустить главные показатели – количество и качество поступающих.