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Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий - РИА Новости, 27.07.2021
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:16
2021-07-27T15:34
приемная кампания в вузы
навигатор абитуриента
виктор садовничий
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Конкурс – более девяти человек на место. Высокий конкурс на факультеты гуманитарные, экономический, юридический, неплохой конкурс на факультет биологический", - заявил Садовничий журналистам.По его словам, поступающие также проявили интерес к факультету космических исследований, а средний, не очень высокий конкурс уже несколько лет наблюдается на мехмате, факультете вычислительной математики и кибернетики. По словам ректора, вуз работает над тем, чтобы конкурс не падал, а рос.Садовничий рассказал, что порядка 10-12% поступающих получили неудовлетворительный балл за дополнительные вступительные испытания. "Прием на бюджет – около 5 тысяч, я думаю, что на контракт столько же. Тысяч 11, а то и 12 будут зачислены (в МГУ в этом году - ред.)", - добавил ректор.Он уточнил, что вузу удалось не упустить главные показатели – количество и качество поступающих.
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приемная кампания в вузы, навигатор абитуриента, виктор садовничий, общество
15:16 27.07.2021 (обновлено: 15:34 27.07.2021)
 
Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий

Ректор МГУ Садовничий: конкурс в МГУ в этом году составляет более девяти человек на место

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Конкурс среди поступающих в Московский государственный университет имени Ломоносова в этом году составляет более девяти человек на место, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Конкурс – более девяти человек на место. Высокий конкурс на факультеты гуманитарные, экономический, юридический, неплохой конкурс на факультет биологический", - заявил Садовничий журналистам.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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По его словам, поступающие также проявили интерес к факультету космических исследований, а средний, не очень высокий конкурс уже несколько лет наблюдается на мехмате, факультете вычислительной математики и кибернетики. По словам ректора, вуз работает над тем, чтобы конкурс не падал, а рос.
Садовничий рассказал, что порядка 10-12% поступающих получили неудовлетворительный балл за дополнительные вступительные испытания. "Прием на бюджет – около 5 тысяч, я думаю, что на контракт столько же. Тысяч 11, а то и 12 будут зачислены (в МГУ в этом году - ред.)", - добавил ректор.
Он уточнил, что вузу удалось не упустить главные показатели – количество и качество поступающих.
 
Приемная кампания в вузыНавигатор абитуриентаВиктор СадовничийОбщество
 
 
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