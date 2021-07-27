Доля ангелов: фрески времен Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре
Фрески двух ангелов 16 века в уникальной сохранности нашли в Смоленском соборе.
Фрески двух ангелов 16 века в уникальной сохранности нашли в Смоленском соборе.
Это самый сложный для искусствоведов объект Новодевичьего монастыря, комплексная реставрация здесь идет впервые.
Это самый сложный для искусствоведов объект Новодевичьего монастыря, комплексная реставрация здесь идет впервые.
"Он большой и самый древний, все сохранилось под разновременными записями", — рассказала РИА Новости художник-реставратор Евгения Серегина.
"Он большой и самый древний, все сохранилось под разновременными записями", — рассказала РИА Новости художник-реставратор Евгения Серегина.
В 17 веке в соборе появились дополнительные порталы, фрески были скрыты каменной кладкой.
В 17 веке в соборе появились дополнительные порталы, фрески были скрыты каменной кладкой.
Обнаружить их реставраторам помогли новейшие технологии и методы, в том числе физико-химические исследования.
Обнаружить их реставраторам помогли новейшие технологии и методы, в том числе физико-химические исследования.
Работы идут только летом, так как объекты не отапливаются.
Работы идут только летом, так как объекты не отапливаются.
Уже готовы башня, колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви.
Уже готовы башня, колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви.
Фреска, найденная в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.
Фреска, найденная в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.
"Реставрация открывает новейшие исследовательские ракурсы, и к ее концу перед нами откроются новые страницы истории", — убеждена искусствовед Анна-Мария Макарова.
"Реставрация открывает новейшие исследовательские ракурсы, и к ее концу перед нами откроются новые страницы истории", — убеждена искусствовед Анна-Мария Макарова.
Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, в который входит 36 храмов, палат и башен, включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, в который входит 36 храмов, палат и башен, включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Комплексная реставрация монастыря началась в 2017 году.
Комплексная реставрация монастыря началась в 2017 году.
В 2018—2019 годах был воссоздан исторический облик 18 памятников.
В 2018—2019 годах был воссоздан исторический облик 18 памятников.
К 2023 году планируется привести в порядок еще столько же.
К 2023 году планируется привести в порядок еще столько же.