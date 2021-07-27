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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/restavratsiya-1743131062.html
Доля ангелов: фрески времен Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре
Доля ангелов: фрески времен Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 27.07.2021
Доля ангелов: фрески времен Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре
При реставрации Новодевичьего монастыря специалистам открылись фрески времен Бориса Годунова. Бесценное сокровище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:55
2021-07-27T17:58
религия и мировоззрение
реставрация
архитектура
новодевичий монастырь
юнеско
москва
фото
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При реставрации Новодевичьего монастыря специалистам открылись фрески времен Бориса Годунова. Бесценное сокровище — в фотоленте Ria.ru.
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реставрация, архитектура, новодевичий монастырь, юнеско, москва, фото, фото
17:55 27.07.2021 (обновлено: 17:58 27.07.2021)
 

Доля ангелов: фрески времен Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре

Читать ria.ru в
При реставрации Новодевичьего монастыря специалистам открылись фрески времен Бориса Годунова. Бесценное сокровище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фрески двух ангелов 16 века в уникальной сохранности нашли в Смоленском соборе.

Работы по комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
1 из 13

Фрески двух ангелов 16 века в уникальной сохранности нашли в Смоленском соборе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Это самый сложный для искусствоведов объект Новодевичьего монастыря, комплексная реставрация здесь идет впервые.

Фреска 16 века, находившаяся за кирпичной кладкой с 17 века, в Смоленском соборе во время реставрационных работ на территории Новодевичьего монастыря
2 из 13

Это самый сложный для искусствоведов объект Новодевичьего монастыря, комплексная реставрация здесь идет впервые.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Он большой и самый древний, все сохранилось под разновременными записями", — рассказала РИА Новости художник-реставратор Евгения Серегина.

Стены Новодевичьего монастыря, где идут работы по комплексной реставрации
3 из 13

"Он большой и самый древний, все сохранилось под разновременными записями", — рассказала РИА Новости художник-реставратор Евгения Серегина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 17 веке в соборе появились дополнительные порталы, фрески были скрыты каменной кладкой.

Фрески во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
4 из 13

В 17 веке в соборе появились дополнительные порталы, фрески были скрыты каменной кладкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Обнаружить их реставраторам помогли новейшие технологии и методы, в том числе физико-химические исследования.

Фреска во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
5 из 13

Обнаружить их реставраторам помогли новейшие технологии и методы, в том числе физико-химические исследования.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работы идут только летом, так как объекты не отапливаются.

Дароносица во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
6 из 13

Работы идут только летом, так как объекты не отапливаются.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Уже готовы башня, колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви.

Реставрационные работы в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
7 из 13

Уже готовы башня, колокольня, больничные палаты, Амвросиевская и Покровская церкви.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фреска, найденная в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.

Фреска во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
8 из 13

Фреска, найденная в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Реставрация открывает новейшие исследовательские ракурсы, и к ее концу перед нами откроются новые страницы истории", — убеждена искусствовед Анна-Мария Макарова.

Работы по комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
9 из 13

"Реставрация открывает новейшие исследовательские ракурсы, и к ее концу перед нами откроются новые страницы истории", — убеждена искусствовед Анна-Мария Макарова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, в который входит 36 храмов, палат и башен, включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фреска во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
10 из 13

Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, в который входит 36 храмов, палат и башен, включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Комплексная реставрация монастыря началась в 2017 году.

Реставрационные работы в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
11 из 13

Комплексная реставрация монастыря началась в 2017 году.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2018—2019 годах был воссоздан исторический облик 18 памятников.

Фреска во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
12 из 13

В 2018—2019 годах был воссоздан исторический облик 18 памятников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

К 2023 году планируется привести в порядок еще столько же.

Работы по комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
13 из 13

К 2023 году планируется привести в порядок еще столько же.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Религия и мировоззрениеРеставрацияАрхитектураНоводевичий монастырьЮНЕСКОМоскваФото
 
 
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