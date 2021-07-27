Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/reki-1743079225.html
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.07.2021
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае
Спасатели предупредили о возможном повышении с 28 июля уровней воды в реках двух районов Хабаровского края до отметок неблагоприятных явлений, есть риски... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:31
2021-07-27T12:31
россия
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
верхнебуреинский район
хабаровский район
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a44add2d83fa307cd6fc63e5c61e1926.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Спасатели предупредили о возможном повышении с 28 июля уровней воды в реках двух районов Хабаровского края до отметок неблагоприятных явлений, есть риски подтоплений."В результате прошедших осадков в Верхнебуреинском и Хабаровском районах в бассейнах рек Бурея и Урми сформировались паводки, в связи с чем ожидаются дополнительные подъемы уровней воды", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.На реке Бурея у села Усть-Ниман Верхнебуреинского района к 28-30 июля ожидается подъем уровня воды на 2-4 метра до отметки 850-980 сантиметров при отметке неблагоприятного явления – 850, опасного – 1100 сантиметров. Есть вероятность подтопления приусадебных участков, дорог местного значения и пониженных участков местности в Ургале и Усть-Ургале.Река Урми у населенного пункта Кукан Хабаровского района по прогнозам гидрологов к 28-29 июля может подняться на 0,8-1,3 метра до отметок 780-830 сантиметров при отметке неблагоприятного явления в 850. Подтопления хозяйственных объектов не ожидается.Масштабный паводок проходит на реках Хабаровского края. Врио главы региона Михаил Дегтярев сообщал во вторник, что сейчас все затопленные территории в крае освобождены от воды. При этом предварительный ущерб составляет 290 миллионов рублей, в том числе это ущерб транспортной инфраструктуре: 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали.
https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html
https://ria.ru/20210627/amur-1738795945.html
россия
верхнебуреинский район
хабаровский район
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c30984981a1930da78cf0aea6b8249d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнебуреинский район, хабаровский район, хабаровский край, происшествия
12:31 27.07.2021
 
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае

МЧС: в Хабаровском крае в бассейнах рек Бурея и Урми ожидается резкий подъем уровня воды

© Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные мосты через реку Бурея в Бурейском районе Амурской области
Железнодорожные мосты через реку Бурея в Бурейском районе Амурской области
© Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Спасатели предупредили о возможном повышении с 28 июля уровней воды в реках двух районов Хабаровского края до отметок неблагоприятных явлений, есть риски подтоплений.
"В результате прошедших осадков в Верхнебуреинском и Хабаровском районах в бассейнах рек Бурея и Урми сформировались паводки, в связи с чем ожидаются дополнительные подъемы уровней воды", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
11:23
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней
На реке Бурея у села Усть-Ниман Верхнебуреинского района к 28-30 июля ожидается подъем уровня воды на 2-4 метра до отметки 850-980 сантиметров при отметке неблагоприятного явления – 850, опасного – 1100 сантиметров. Есть вероятность подтопления приусадебных участков, дорог местного значения и пониженных участков местности в Ургале и Усть-Ургале.
Река Урми у населенного пункта Кукан Хабаровского района по прогнозам гидрологов к 28-29 июля может подняться на 0,8-1,3 метра до отметок 780-830 сантиметров при отметке неблагоприятного явления в 850. Подтопления хозяйственных объектов не ожидается.
Масштабный паводок проходит на реках Хабаровского края. Врио главы региона Михаил Дегтярев сообщал во вторник, что сейчас все затопленные территории в крае освобождены от воды. При этом предварительный ущерб составляет 290 миллионов рублей, в том числе это ущерб транспортной инфраструктуре: 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали.
Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 12:37
Уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения 1984 года
 
РоссияМихаил ДегтяревМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Верхнебуреинский районХабаровский районХабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Избиратели в этом году будут полностью обеспечены средствами защиты
15:44Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
Лента новостейМолния