https://ria.ru/20210727/reki-1743079225.html
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.07.2021
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае
Спасатели предупредили о возможном повышении с 28 июля уровней воды в реках двух районов Хабаровского края до отметок неблагоприятных явлений, есть риски... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:31
2021-07-27T12:31
2021-07-27T12:31
россия
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
верхнебуреинский район
хабаровский район
хабаровский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Спасатели предупредили о возможном повышении с 28 июля уровней воды в реках двух районов Хабаровского края до отметок неблагоприятных явлений, есть риски подтоплений."В результате прошедших осадков в Верхнебуреинском и Хабаровском районах в бассейнах рек Бурея и Урми сформировались паводки, в связи с чем ожидаются дополнительные подъемы уровней воды", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.На реке Бурея у села Усть-Ниман Верхнебуреинского района к 28-30 июля ожидается подъем уровня воды на 2-4 метра до отметки 850-980 сантиметров при отметке неблагоприятного явления – 850, опасного – 1100 сантиметров. Есть вероятность подтопления приусадебных участков, дорог местного значения и пониженных участков местности в Ургале и Усть-Ургале.Река Урми у населенного пункта Кукан Хабаровского района по прогнозам гидрологов к 28-29 июля может подняться на 0,8-1,3 метра до отметок 780-830 сантиметров при отметке неблагоприятного явления в 850. Подтопления хозяйственных объектов не ожидается.Масштабный паводок проходит на реках Хабаровского края. Врио главы региона Михаил Дегтярев сообщал во вторник, что сейчас все затопленные территории в крае освобождены от воды. При этом предварительный ущерб составляет 290 миллионов рублей, в том числе это ущерб транспортной инфраструктуре: 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали.
https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html
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россия, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхнебуреинский район, хабаровский район, хабаровский край, происшествия
МЧС предупредило о подъеме уровней рек в Хабаровском крае
МЧС: в Хабаровском крае в бассейнах рек Бурея и Урми ожидается резкий подъем уровня воды