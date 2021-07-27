В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ "Липецк" и генеральным директором "Бекарт Липецк" дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ "Липецк" и генеральным директором "Бекарт Липецк" дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки, сообщает пресс-служба администрации области.
"Приятно, когда предприятие, которое у нас работает уже не первый год, расширяет производство здесь же. Мы рады, что компания "Бекарт" решила не уходить из нашего региона, хотя такие предложения были. Мы благодарны команде за этот выбор. Новый цех - это дополнительные рабочие места. Причем, он будет построен в рекордные сроки", - сказал Игорь Артамонов.
Генеральный директор "БекартЛипецк" Эрвин Локере в свою очередь отметил кадровый потенциал и хорошую инфраструктуру региона.
"Липецкая область – промышленно развитый регион, здесь готовят кадры для металлургической отрасли. Также здесь хорошая инфраструктура, удобное географическое расположение особой экономической зоны. Все это важно для нас, поэтому мы выбрали площадку для расширения завода. Будем и дальше инвестировать в развитие производства", - сказал Эрвин Локере.