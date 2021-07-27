https://ria.ru/20210727/proizvodstvo-1743136196.html

В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки

В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки - РИА Новости, 27.07.2021

В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ "Липецк" и генеральным директором "Бекарт Липецк" дал старт строительству новой линии РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:04

2021-07-27T17:04

2021-07-27T17:04

липецкая область

игорь артамонов

липецк

европа

технологии

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ "Липецк" и генеральным директором "Бекарт Липецк" дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки, сообщает пресс-служба администрации области."Приятно, когда предприятие, которое у нас работает уже не первый год, расширяет производство здесь же. Мы рады, что компания "Бекарт" решила не уходить из нашего региона, хотя такие предложения были. Мы благодарны команде за этот выбор. Новый цех - это дополнительные рабочие места. Причем, он будет построен в рекордные сроки", - сказал Игорь Артамонов.Генеральный директор "БекартЛипецк" Эрвин Локере в свою очередь отметил кадровый потенциал и хорошую инфраструктуру региона.Расширение производства в Липецке позволит команде "Бекарт" продолжать обеспечивать максимальную ценность своим клиентам и поддерживать увеличение производства со стороны производителей шин в России, регионе СНГ, а также выступать экспортной площадкой для стран Европы, пояснила пресс-служба.

https://ria.ru/20210722/ekoderevnya-1742391861.html

липецк

европа

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игорь артамонов, липецк, европа, технологии