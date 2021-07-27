https://ria.ru/20210727/prigovor-1743074167.html

Участники беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года получили сроки

Участники беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года получили сроки - РИА Новости, 27.07.2021

Участники беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года получили сроки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил на сроки от пяти до пяти лет и шести месяцев пятерых участников массовых беспорядков, прошедших во... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:03

2021-07-27T12:03

2021-07-27T12:03

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происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил на сроки от пяти до пяти лет и шести месяцев пятерых участников массовых беспорядков, прошедших во Владикавказе в апреле прошлого года, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.На скамье подсудимых находились Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили, Заза Царитов. Им инкриминировалась часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)."Суд назначил Гасиеву и Царитову по пять лет, Бугулову и Окруашвили – по пять лет и три месяца, Кадырову – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что приговор в законную силу еще не вступил.Как ранее сообщало следствие, 20 апреля прошлого года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Позже главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг "устроили мощный очаг разноса COVID-19".По информации источника РИА Новости, участники беспорядков забрасывали правоохранителей камнями и распыляли слезоточивый газ. В результате пострадали 16 полицейских и один гражданский. Ущерб бюджету города и правоохранителям республики превысил 3 миллиона рублей, уточнил собеседник. Уголовные дела в отношении других участников митинга находятся на рассмотрении в разных судах Южного федерального округа.

https://ria.ru/20210324/protesty-1602582753.html

https://ria.ru/20210622/prigovor-1738158894.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика северная осетия - алания, владикавказ, происшествия