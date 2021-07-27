https://ria.ru/20210727/pozhary-1743146086.html

Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами

Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 27.07.2021

Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами

Местные власти в РФ и США могли бы наладить диалог по теме противодействия лесным пожарам, от которых страдают регионы в обеих странах, завил посол России в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:38

2021-07-27T17:38

2021-07-27T17:38

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Местные власти в РФ и США могли бы наладить диалог по теме противодействия лесным пожарам, от которых страдают регионы в обеих странах, завил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В авангард выходят проблемы защиты окружающей среды, борьбы с природными и техногенными катастрофами, например, лесными пожарами. Так, ежегодно с этой напастью сталкиваются запад США и российская Сибирь. В настоящее время огнем охвачены штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. У нас тяжелая ситуация в Якутии. Почему бы властям на местах не наладить диалог по этой теме? Уверен, это серьезно дополнит повестку РАТОП", - сказал Антонов на открытии ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства.

https://ria.ru/20210727/pozhar-1743082142.html

россия

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россия, анатолий антонов, сша, в мире