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Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами
Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 27.07.2021
Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами
Местные власти в РФ и США могли бы наладить диалог по теме противодействия лесным пожарам, от которых страдают регионы в обеих странах, завил посол России в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:38
2021-07-27T17:38
2021-07-27T17:38
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Местные власти в РФ и США могли бы наладить диалог по теме противодействия лесным пожарам, от которых страдают регионы в обеих странах, завил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В авангард выходят проблемы защиты окружающей среды, борьбы с природными и техногенными катастрофами, например, лесными пожарами. Так, ежегодно с этой напастью сталкиваются запад США и российская Сибирь. В настоящее время огнем охвачены штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. У нас тяжелая ситуация в Якутии. Почему бы властям на местах не наладить диалог по этой теме? Уверен, это серьезно дополнит повестку РАТОП", - сказал Антонов на открытии ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов предложил США сотрудничать в борьбе с лесными пожарами
Посол Антонов: Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с лесными пожарами