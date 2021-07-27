Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.По словам Николаева, прямой ущерб по лесу в Якутии практически не оценивается, так как в республике лесная промышленность пока не очень развита. В регионе заготавливается несколько сот тысяч кубометров, хотя вся лесосека Якутии каждый год — 30–35 миллионов кубометров.Глава региона отметил, что сгоревшая в результате пожаров древесина оценивается очень дешево.Николаев добавил, что ранее таких расходов на тушение не было, хотя в 2020 году площадь лесных пожаров была больше. "…Пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 миллиона гектаров леса. И многие этого и не заметили", - сказал он.Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.Расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.
По словам Николаева, прямой ущерб по лесу в Якутии практически не оценивается, так как в республике лесная промышленность пока не очень развита. В регионе заготавливается несколько сот тысяч кубометров, хотя вся лесосека Якутии каждый год — 30–35 миллионов кубометров.
Глава региона отметил, что сгоревшая в результате пожаров древесина оценивается очень дешево.
"Колоссальный ущерб — это экология, здоровье людей. Мы понимаем, что должны защищать зеленые легкие страны, поэтому тушим пожары. Эти расходы, они будут большими, мы считаем, предварительно, что в этом году на тушение пожаров в Якутии будет потрачено порядка 1,8–2 миллиардов рублей", - рассказал глава Якутии в интервью газете "Коммерсант".
Николаев добавил, что ранее таких расходов на тушение не было, хотя в 2020 году площадь лесных пожаров была больше. "…Пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 миллиона гектаров леса. И многие этого и не заметили", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.
Расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.
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