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Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров - РИА Новости, 27.07.2021

Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:20

2021-07-27T09:20

2021-07-27T09:20

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

айсен николаев

происшествия

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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.По словам Николаева, прямой ущерб по лесу в Якутии практически не оценивается, так как в республике лесная промышленность пока не очень развита. В регионе заготавливается несколько сот тысяч кубометров, хотя вся лесосека Якутии каждый год — 30–35 миллионов кубометров.Глава региона отметил, что сгоревшая в результате пожаров древесина оценивается очень дешево.Николаев добавил, что ранее таких расходов на тушение не было, хотя в 2020 году площадь лесных пожаров была больше. "…Пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 миллиона гектаров леса. И многие этого и не заметили", - сказал он.Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.Расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, республика саха (якутия), айсен николаев, происшествия