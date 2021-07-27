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Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров - РИА Новости, 27.07.2021
Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:20
2021-07-27T09:20
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
айсен николаев
происшествия
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.По словам Николаева, прямой ущерб по лесу в Якутии практически не оценивается, так как в республике лесная промышленность пока не очень развита. В регионе заготавливается несколько сот тысяч кубометров, хотя вся лесосека Якутии каждый год — 30–35 миллионов кубометров.Глава региона отметил, что сгоревшая в результате пожаров древесина оценивается очень дешево.Николаев добавил, что ранее таких расходов на тушение не было, хотя в 2020 году площадь лесных пожаров была больше. "…Пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 миллиона гектаров леса. И многие этого и не заметили", - сказал он.Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.Расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.
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РИА Новости
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природные пожары в россии, республика саха (якутия), айсен николаев, происшествия
09:20 27.07.2021
 
Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Айсен Николаев: Якутия потратит около двух миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в 2021 году

© REUTERS / Roman KutukovЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Roman Kutukov
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. На тушение лесных пожаров в Якутии в этом году будет потрачено, предварительно, порядка 1,8–2 миллиардов рублей, заявил глава региона Айсен Николаев.
По словам Николаева, прямой ущерб по лесу в Якутии практически не оценивается, так как в республике лесная промышленность пока не очень развита. В регионе заготавливается несколько сот тысяч кубометров, хотя вся лесосека Якутии каждый год — 30–35 миллионов кубометров.
Глава региона отметил, что сгоревшая в результате пожаров древесина оценивается очень дешево.
"Колоссальный ущерб — это экология, здоровье людей. Мы понимаем, что должны защищать зеленые легкие страны, поэтому тушим пожары. Эти расходы, они будут большими, мы считаем, предварительно, что в этом году на тушение пожаров в Якутии будет потрачено порядка 1,8–2 миллиардов рублей", - рассказал глава Якутии в интервью газете "Коммерсант".
Николаев добавил, что ранее таких расходов на тушение не было, хотя в 2020 году площадь лесных пожаров была больше. "…Пик пожаров в прошлом году был в августе, в аналогичный период прошлого года в Якутии сгорело уже 3 миллиона гектаров леса. И многие этого и не заметили", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.
Расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПроисшествия
 
 
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