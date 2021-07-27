https://ria.ru/20210727/ploschadka-1743055913.html

Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах

Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах - РИА Новости, 27.07.2021

Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах

Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы "Спортивная борьба – в школы", в рамках которой подростки будут изучать основы боевых... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:35

2021-07-27T10:35

2021-07-27T10:35

россия

михаил мамиашвили

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы "Спортивная борьба – в школы", в рамках которой подростки будут изучать основы боевых искусств во время уроков физкультуры, сообщает правительство.Стороны договорились о взаимодействии по вопросам пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, вовлечения всех слоев населения в систематические занятия физической культурой и спортом, организации и проведения соревнований, турниров и прочих мероприятий по спортивной борьбе.Одним из ключевых пунктов документа стало внедрение учебной программы пилотного проекта "Спортивная борьба – в школы Приморского края" в школы региона."На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона", – сказал Мамиашвили, чьи слова приводятся в сообщении.Губернатор отметил, что спортивная борьба – один из любимых видов спорта в Приморье среди молодежи и взрослых."Сегодня мы подписали соглашение, которое объединяет усилия министерств образования и спорта, чтобы задействовать весь потенциал детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ, спортивных клубов края и привлечь на занятия еще больше юных приморцев", – отметил Кожемяко.Глава региона добавил, что в Приморском крае ведется большая работа по подготовке тренеров-преподавателей, которые в дальнейшем смогут знакомить ребят, в том числе и со спортивной борьбой. Со стороны властей региона будет выделено необходимое финансирование на покупку инвентаря.Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – одна из целей национального проекта "Демография".В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20210726/primore-1742871760.html

https://ria.ru/20210616/primore-1737175991.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мамиашвили, олег кожемяко, приморский край