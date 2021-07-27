Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/ploschadka-1743055913.html
Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах
Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах - РИА Новости, 27.07.2021
Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах
Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы "Спортивная борьба – в школы", в рамках которой подростки будут изучать основы боевых... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:35
2021-07-27T10:35
россия
михаил мамиашвили
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы "Спортивная борьба – в школы", в рамках которой подростки будут изучать основы боевых искусств во время уроков физкультуры, сообщает правительство.Стороны договорились о взаимодействии по вопросам пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, вовлечения всех слоев населения в систематические занятия физической культурой и спортом, организации и проведения соревнований, турниров и прочих мероприятий по спортивной борьбе.Одним из ключевых пунктов документа стало внедрение учебной программы пилотного проекта "Спортивная борьба – в школы Приморского края" в школы региона."На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона", – сказал Мамиашвили, чьи слова приводятся в сообщении.Губернатор отметил, что спортивная борьба – один из любимых видов спорта в Приморье среди молодежи и взрослых."Сегодня мы подписали соглашение, которое объединяет усилия министерств образования и спорта, чтобы задействовать весь потенциал детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ, спортивных клубов края и привлечь на занятия еще больше юных приморцев", – отметил Кожемяко.Глава региона добавил, что в Приморском крае ведется большая работа по подготовке тренеров-преподавателей, которые в дальнейшем смогут знакомить ребят, в том числе и со спортивной борьбой. Со стороны властей региона будет выделено необходимое финансирование на покупку инвентаря.Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – одна из целей национального проекта "Демография".В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20210726/primore-1742871760.html
https://ria.ru/20210616/primore-1737175991.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_239f1e72bd432fab551874fbd0d11823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мамиашвили, олег кожемяко, приморский край
10:35 27.07.2021
 
Приморье станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах

Приморский край станет пилотной площадкой для обучения спортивной борьбе в школах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы "Спортивная борьба – в школы", в рамках которой подростки будут изучать основы боевых искусств во время уроков физкультуры, сообщает правительство.
"В дальнейшем успешный опыт планируется тиражировать и на другие регионы России. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Олега Кожемяко и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во вторник, 27 июля", - говорится в сообщении.
Стороны договорились о взаимодействии по вопросам пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, вовлечения всех слоев населения в систематические занятия физической культурой и спортом, организации и проведения соревнований, турниров и прочих мероприятий по спортивной борьбе.
Одним из ключевых пунктов документа стало внедрение учебной программы пилотного проекта "Спортивная борьба – в школы Приморского края" в школы региона.
"На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона", – сказал Мамиашвили, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что спортивная борьба – один из любимых видов спорта в Приморье среди молодежи и взрослых.
"Сегодня мы подписали соглашение, которое объединяет усилия министерств образования и спорта, чтобы задействовать весь потенциал детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ, спортивных клубов края и привлечь на занятия еще больше юных приморцев", – отметил Кожемяко.
Женщина с ребенком на прогулке в сквере - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 10:21
В Приморском крае семьи с первенцами получили свыше 1,3 миллиарда рублей
Глава региона добавил, что в Приморском крае ведется большая работа по подготовке тренеров-преподавателей, которые в дальнейшем смогут знакомить ребят, в том числе и со спортивной борьбой. Со стороны властей региона будет выделено необходимое финансирование на покупку инвентаря.
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – одна из целей национального проекта "Демография".
В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 10:04
Малоимущим приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке
 
РоссияМихаил МамиашвилиОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19
15:40Раскрыта дата выхода флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
Лента новостейМолния