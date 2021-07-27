https://ria.ru/20210727/pavodki-1743113943.html

Орлов доложил Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области

Орлов доложил Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области - РИА Новости, 27.07.2021

Орлов доложил Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области

Губернатор Василий Орлов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области и об оказании помощи пострадавшему... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:31

2021-07-27T15:31

2021-07-27T15:31

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

дальний восток

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр козлов (глава минприроды)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Василий Орлов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о ликвидации последствий паводка в Амурской области и об оказании помощи пострадавшему населению, сообщает правительство региона.Орлов рассказал, что в область с 20 июня пришел паводок из Забайкалья с уровнем воды, намного превышавшим уровень опасного гидрологического явления. В области было возведено 54 дамбы протяженностью более 28 километров, что позволило не допустить подтопления 16 населенных пунктов, в которых проживает более 67 тысяч человек, в том числе областного центра – Благовещенска.Всего в зону затопления попало 32 населенных пункта (11 муниципалитетов) и 5176 человек. Подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2 515 человек, 2016 приусадебных участков, 11 социально значимых объектов."Учитывая большой опыт ликвидаций ЧС за последние 10 лет, мы заблаговременно создали материальный резерв в сумме 450 миллионов рублей и финансовый резерв 631 миллион рублей. Это позволило своевременно обеспечить пункты временного размещения необходимым имуществом и продуктами питания. Оперативно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ", - сообщил Орлов.Сейчас остается подтопленным один дом и 199 подворий, организованы аварийно-восстановительные работы, проводилась откачка воды, просушка домов, очистка подворий, вывоз мусора, дезинфекция.Орлов рассказал, что было решено оказать единовременную материальную помощь из регионального бюджета - по 30 тысяч рублей за каждый подтопленный дом, где вода поднялась выше уровня пола, а также по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Также предусмотрена выплата в соответствии с действующим региональным законодательством об адресной социальной помощи.Как уточнило ранее правительство Приамурья, всего региональные выплаты составили 32,65 миллиона рублей, средства перечислены на счета граждан, выплаты завершены.Также были приняты дополнительные меры поддержки пострадавшим от паводка на 120 миллионов рублей из областного бюджета: обеспечение населения дровами и углем, льгота на электроэнергию, реструктуризация кредитов, выдача овощей тем, чей урожай погиб на затопленных приусадебных участках. Также оказание помощи по приобретению и заготовке кормов для животных. До 15 августа завершится работа по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса.По согласованию с МЧС России и Минфином России решено, не дожидаясь поступления федеральных средств, производить выплаты пострадавшим от паводка из областного бюджета и затем возмещать из федерального.Потребность в федеральных выплатах 199 миллионов рублей для 5 176 пострадавших, их сейчас получили 2 776 амурчан на 73,21 миллиона рублей."Работу планируем завершить в начале августа. Но здесь бы я хотел обратиться к Вам, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), с просьбой. Условием получения данных федеральных выплат является не только постоянное проживание гражданина в пострадавшем жилом помещении, но и обязательная регистрация в данном помещении. Хочу акцентировать – и региональные, и федеральные выплаты для одних и тех же людей. По региональным выплатам мы всю помощь оказали ещё неделю назад, а по федеральным – не всем. Предлагаем изменить действующую систему предоставления федеральных выплат. А именно исключить требование о наличии обязательной регистрации граждан по месту жительства, в связи с его формальностью, избыточностью", - сказал Орлов.Он отметил, что сейчас страдают и дети, которые часто не зарегистрированы по месту проживания."И второе предложение – установить единый размер финансовой помощи гражданам в связи с повреждением жилого дома без привязки к количеству утраченных вещей первой необходимости (сейчас 50 или 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего) на каждого человека", - добавил Орлов."Надо проанализировать порядок осуществления выплат из региональных и федеральных бюджетов", - поддержал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, его также цитирует правительство Приамурья.Орлов также обратился с просьбой рассмотреть вопрос о возможности увеличения финансирования на капитальный ремонт поврежденного паводком жилья."По стоимости капительного ремонта – да, стоимость ресурсов возросла. Мы поддерживаем предложение. Считаем, надо подготовить необходимый документ", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.Общий ущерб сельскому хозяйству, предварительно, составит 700 миллионов рублей, посевы погибли на 41 тысячи гектаров, в Минсельхоз России направлено обращение на покрытие ущерба сельскому хозяйству области.Губернатор отметил, что в 2018, 2019 и 2020 годах ущерб дорогам составил почти 2,5 миллиарда рублей."Прошу оказать содействие в выделении федерального финансирования для оперативного восстановления дорог", - сказал Орлов.Также он попросил выделить средства из федерального бюджета на завершение строительства берегоукрепительных сооружений в Благовещенске. Работы регион готов выполнить до конца 2022 года."Также готова проектная документация на строительство девяти сооружений инженерной защиты (дамб) общей стоимостью 8,9 миллиарда рублей. В связи с изменением гидрологической обстановки, документация, которая была разработана после наводнения 2013 года, требует корректировки. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей по трём населенным пунктам, особенно пострадавшим от ЧС 2021 года. Это Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково. Создана рабочая группа с Минприроды РФ",- сказал Орлов.О необходимости поддержать строительство гидрологического сооружения в районе села Владимировка высказался и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов."Правительство готово оказать необходимую финансовую поддержку регионам. Однако важно обеспечить целевое и максимально эффективное расходование этих средств. И здесь главным должна стать помощь людям, пострадавшим от наводнений", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20210726/poliklinika-1742904210.html

https://ria.ru/20210723/musor-1742554512.html

https://ria.ru/20210722/prestuplenie-1742359913.html

https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742198301.html

https://ria.ru/20210719/priamure-1741793844.html

https://ria.ru/20210621/priamure-1737914516.html

россия

дальний восток

амурская область

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россия, василий орлов (губернатор), дальний восток, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр козлов (глава минприроды), амурская область, общество