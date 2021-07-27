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В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка
В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 27.07.2021
В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка
Все затопленные территории в Хабаровском крае освобождены от воды, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:58
2021-07-27T09:58
дальний восток
михаил дегтярев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Все затопленные территории в Хабаровском крае освобождены от воды, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв."На сегодняшний день все затопленные территории освобождены от воды, краевые и местные власти продолжают работу по ликвидации последствий паводка", - сказал Дегтярёв на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.Он отметил, что работа по откачке воды продолжается, ведётся просушка домов. По его словам, расчистка и дезинфекция прилегающих к домам территорий также проходят в плановом режиме. Врио главы региона добавил, что власти усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в пострадавшем районе, в этом помогает Роспотребнадзор."Предварительный ущерб видим в 290 миллионов рублей. Самая главная здесь строка - это объекты транспортной инфраструктуры. Как я сказал, 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали. Работа по ликвидации последствий паводка продолжается и находится на особом контроле в правительстве края", - заявил Дегтярёв.
https://ria.ru/20210720/pavodok-1741972251.html
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дальний восток, михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край, происшествия
09:58 27.07.2021
 
В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка

Врио главы Хабаровского края Дегтярев: все затопленные территории в регионе освобождены от воды

© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюПаводки в Николаевском районе Хабаровского края
Паводки в Николаевском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Все затопленные территории в Хабаровском крае освобождены от воды, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв.
"На сегодняшний день все затопленные территории освобождены от воды, краевые и местные власти продолжают работу по ликвидации последствий паводка", - сказал Дегтярёв на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.
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Он отметил, что работа по откачке воды продолжается, ведётся просушка домов. По его словам, расчистка и дезинфекция прилегающих к домам территорий также проходят в плановом режиме. Врио главы региона добавил, что власти усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в пострадавшем районе, в этом помогает Роспотребнадзор.
"Предварительный ущерб видим в 290 миллионов рублей. Самая главная здесь строка - это объекты транспортной инфраструктуры. Как я сказал, 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали. Работа по ликвидации последствий паводка продолжается и находится на особом контроле в правительстве края", - заявил Дегтярёв.
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Дальний ВостокМихаил ДегтяревФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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