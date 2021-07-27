https://ria.ru/20210727/pavodki-1743047975.html

В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка

В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 27.07.2021

В Хабаровском крае рассказали о работе по ликвидации последствий паводка

Все затопленные территории в Хабаровском крае освобождены от воды, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:58

2021-07-27T09:58

2021-07-27T09:58

дальний восток

михаил дегтярев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровский край

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Все затопленные территории в Хабаровском крае освобождены от воды, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв."На сегодняшний день все затопленные территории освобождены от воды, краевые и местные власти продолжают работу по ликвидации последствий паводка", - сказал Дегтярёв на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.Он отметил, что работа по откачке воды продолжается, ведётся просушка домов. По его словам, расчистка и дезинфекция прилегающих к домам территорий также проходят в плановом режиме. Врио главы региона добавил, что власти усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в пострадавшем районе, в этом помогает Роспотребнадзор."Предварительный ущерб видим в 290 миллионов рублей. Самая главная здесь строка - это объекты транспортной инфраструктуры. Как я сказал, 10 мостов или смыты, или серьёзно пострадали. Работа по ликвидации последствий паводка продолжается и находится на особом контроле в правительстве края", - заявил Дегтярёв.

https://ria.ru/20210720/pavodok-1741972251.html

https://ria.ru/20210705/krym-1739922071.html

дальний восток

хабаровский край

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дальний восток, михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край, происшествия