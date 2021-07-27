https://ria.ru/20210727/paralleli-1743084016.html

В Кремле призвали не проводить параллели между Ираком и Афганистаном

В Кремле призвали не проводить параллели между Ираком и Афганистаном - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле призвали не проводить параллели между Ираком и Афганистаном

В Кремле считают, что ситуации в Ираке и Афганистане совсем разные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что здесь вряд ли можно... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:51

2021-07-27T12:51

2021-07-27T12:52

россия

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

джо байден

дмитрий песков

афганистан

багдад (город)

ирак

сша

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуации в Ираке и Афганистане совсем разные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что здесь вряд ли можно проводить параллели.Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*."Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость", - прокомментировал событие Песков.Отвечая на реплику журналистов о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента РФ отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что "ситуация в Ираке и в Афганистане разная"."Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами", - ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент РФ такое решение.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210727/irak-1743049620.html

https://ria.ru/20210727/afganistan-1743079490.html

https://ria.ru/20210726/psaki-1743005342.html

россия

афганистан

багдад (город)

ирак

сша

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