12:51 27.07.2021 (обновлено: 12:52 27.07.2021)
В Кремле призвали не проводить параллели между Ираком и Афганистаном
Пресс-секретарь президента Песков: ситуации в Ираке и Афганистане совсем разные
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуации в Ираке и Афганистане совсем разные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что здесь вряд ли можно проводить параллели.
Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.
"Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость", - прокомментировал событие Песков.
Отвечая на реплику журналистов о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента РФ отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что "ситуация в Ираке и в Афганистане разная".
"Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами", - ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент РФ такое решение.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России