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Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор
Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор - РИА Новости, 27.07.2021
Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор
Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:17
2021-07-27T14:17
россия
цены
дмитрий патрушев
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Министерство сообщает, что Патрушев во вторник провел очередное заседание оперштаба, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке овощей, ход уборочных работ, а также вопросы государственной поддержки отрасли. В совещании приняли участие руководители региональных органов управления АПК.Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального. "Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов", - добавляет министерство.В части агрострахования глава Минсельхоза напомнил, что ущерб теперь компенсируется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой, и призвал регионы усилить данное направление работы. Представители регионов в свою очередь проинформировали о темпах проведения сезонных полевых работ, доведения средств господдержки до аграриев и реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html
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россия, цены, дмитрий патрушев, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
14:17 27.07.2021
 
Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил тенденцию к снижению цен на овощи в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец за прилавком с овощами на рынке в Симферополе
Продавец за прилавком с овощами на рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Министерство сообщает, что Патрушев во вторник провел очередное заседание оперштаба, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке овощей, ход уборочных работ, а также вопросы государственной поддержки отрасли. В совещании приняли участие руководители региональных органов управления АПК.
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"Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.
При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального. "Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов", - добавляет министерство.
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В части агрострахования глава Минсельхоза напомнил, что ущерб теперь компенсируется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой, и призвал регионы усилить данное направление работы. Представители регионов в свою очередь проинформировали о темпах проведения сезонных полевых работ, доведения средств господдержки до аграриев и реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
 
РоссияЦеныДмитрий ПатрушевЗдоровье - ОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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