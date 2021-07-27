https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743100801.html

Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор

Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор - РИА Новости, 27.07.2021

Глава Минсельхоза отметил тенденцию к снижению цен на борщевой набор

Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:17

2021-07-27T14:17

2021-07-27T14:17

россия

цены

дмитрий патрушев

здоровье - общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Министерство сообщает, что Патрушев во вторник провел очередное заседание оперштаба, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке овощей, ход уборочных работ, а также вопросы государственной поддержки отрасли. В совещании приняли участие руководители региональных органов управления АПК.Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае - еще и федерального. "Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов", - добавляет министерство.В части агрострахования глава Минсельхоза напомнил, что ущерб теперь компенсируется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой, и призвал регионы усилить данное направление работы. Представители регионов в свою очередь проинформировали о темпах проведения сезонных полевых работ, доведения средств господдержки до аграриев и реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html

https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742256487.html

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россия, цены, дмитрий патрушев, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика