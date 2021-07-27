https://ria.ru/20210727/oslozhneniya-1743128985.html

Полностью вакцинированный министр развития Греции заразился коронавирусом

Полностью вакцинированный министр развития Греции заразился коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021

Полностью вакцинированный министр развития Греции заразился коронавирусом

Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис, выступавший за ограничение прав невакцинированных граждан, сообщил, что заразился коронавирусом, новость РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:30

2021-07-27T16:30

2021-07-27T17:03

греция

вакцинация

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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АФИНЫ, 27 июл – РИА Новости. Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис, выступавший за ограничение прав невакцинированных граждан, сообщил, что заразился коронавирусом, новость вызвала множество язвительных комментариев.О заражении Георгиадис, который ранее вакцинировался, написал на своей странице в Facebook."Хотя вчера утром, когда я пошел на (телеканал) Ant1, я сделал там экспресс-тест на основе протокола и получил отрицательный результат, внезапно ночью у меня поднялась температура. Я немедленно сделал PCR, и результаты, которые пришли ко мне рано утром, показали положительно на коронавирус", - сообщил министр."Мне почти 49 лет, и единственная причина, по которой я знаю, что я пройду это легко, - это тот факт, что я полностью вакцинирован", - заявил Георгиадис.Он призвал всех сверстников и особенно тех, кто старше его, как можно скорее пройти вакцинацию. "Невозможно предугадать, где и как ты его (коронавирус) подцепишь, а жаль. Само собой, я иду на карантин до тех пор, пока он не пройдет, но я в порядке и продолжу нормально работать через интернет", - написал он."Те, с кем я встречался вчера, к счастью, вакцинированы и, согласно протоколу, не попадают на карантин, мой офис работает в обычном режиме", - сообщил министр.Георгиадис 24 июля присутствовал на приеме у президента Греции по случаю восстановления в стране демократии 47 лет назад.Сотни пользователей соцсети сразу же прокомментировали новость, многие комментарии были язвительными."Скорейшего выздоровления. Теперь ты, надеюсь, ясно видишь, что сертификат о вакцинации - это опасный для здоровья населения документ. Ты мог со вчерашнего дня, пока не узнал (об инфекции), сесть на паром и заразить много здоровых людей, вакцинированных и невакцинированных", - написал один из них."И вакцинированный носитель передает вирус. Вы должны это знать. Сейчас это справедливо? Но во всем в этой стране виноваты невакцинированные, а не привитые, которые едут на острова без теста, даже если они носители, и заполнили острова инфицированными. Таково правовое государство. К счастью, народ выскажется своим голосом на следующих выборах. И хорошо бы поменять название (партии) "Новая демократия", потому что оно вас не представляет", - указано в еще одном комментарии.Другая пользовательница отметила, что, по протоколу, контактные с заболевшим министром лица не помещаются на карантин. "И вы заразите нас всех", - считает она.Еще одна девушка заявила, что, хотя она против вакцинации "экспериментальной вакциной", она бы не хотела, чтобы кто-то из ее сограждан заболел. "Я за все вакцины, прошедшие испытания, и за демократию прежде всего", - написала она.По данным на 26 июля, в Греции с населением 10,8 миллиона человек сделаны 10,2 миллиона прививок от коронавируса.Первую дозу вакцины получили 53,29% населения (61,33% взрослого населения). Это 5,6 миллиона человек. Полностью вакцинированы 4,9 миллиона граждан. Записались на прием 806 тысяч человек.

https://ria.ru/20210709/privitye-1740398847.html

https://ria.ru/20210712/voz-1740990815.html

https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

греция

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греция, вакцинация, коронавирус covid-19, в мире