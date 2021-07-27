https://ria.ru/20210727/obstrel-1743039360.html
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 27.07.2021
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:06
2021-07-27T09:06
2021-07-27T09:07
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
березовский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 25 июля зафиксировали семь обстрелов со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (26 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из БМП-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Донецкий, Березовское и Золотое-5.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210727/donbass-1743018056.html
https://ria.ru/20210726/donbass-1742968999.html
луганская народная республика
березовский
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, березовский, украина, в мире
09:06 27.07.2021 (обновлено: 09:07 27.07.2021)
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР за сутки