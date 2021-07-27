https://ria.ru/20210727/obstrel-1743039360.html

В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 27.07.2021

В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:06

2021-07-27T09:06

2021-07-27T09:07

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

бмп-2

березовский

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 25 июля зафиксировали семь обстрелов со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (26 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из БМП-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Донецкий, Березовское и Золотое-5.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210727/donbass-1743018056.html

https://ria.ru/20210726/donbass-1742968999.html

луганская народная республика

березовский

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, березовский, украина, в мире