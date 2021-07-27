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В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 27.07.2021
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:06
2021-07-27T09:07
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
березовский
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 25 июля зафиксировали семь обстрелов со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (26 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из БМП-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Донецкий, Березовское и Золотое-5.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210727/donbass-1743018056.html
https://ria.ru/20210726/donbass-1742968999.html
луганская народная республика
березовский
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, березовский, украина, в мире
09:06 27.07.2021 (обновлено: 09:07 27.07.2021)
 
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР за сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 25 июля зафиксировали семь обстрелов со стороны ВС Украины.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
00:14
В ЛНР заявили о подавлении огня, открытого ВСУ
"За истекшие сутки (26 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из БМП-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Донецкий, Березовское и Золотое-5.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 17:25
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2БерезовскийУкраинаВ мире
 
 
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