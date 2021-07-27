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Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро

Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро - РИА Новости, 27.07.2021

Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро

Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:41

2021-07-27T19:41

2021-07-27T19:41

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.Ранее ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, данная оценка касалась федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар стихии."Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 миллиардов евро", - заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в РИА Новости."Помимо ущерба в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, актуальная оценка теперь также включает данные из других пострадавших федеральных земель - Баварии и Саксонии", - указано в заявлении.

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

бавария

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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, бавария, в мире