Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/navodneniya-1743167181.html
Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро
Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро - РИА Новости, 27.07.2021
Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро
Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:41
2021-07-27T19:41
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
германия
бавария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741924322_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_493750d9339143547e46392c01c286e9.jpg
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.Ранее ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, данная оценка касалась федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар стихии."Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 миллиардов евро", - заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в РИА Новости."Помимо ущерба в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, актуальная оценка теперь также включает данные из других пострадавших федеральных земель - Баварии и Саксонии", - указано в заявлении.
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
германия
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741924322_633:0:3364:2048_1920x0_80_0_0_049e4de5f26618672ed52b458c7bc682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, бавария, в мире
19:41 27.07.2021
 
Застрахованный ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро

Глава ассоциации страхователей Асмуссен: ущерб от наводнений в Германии вырос до 5,5 миллиарда евро

© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File PhotoЗатопленная дорога в Эрфтштадте, Германия
Затопленная дорога в Эрфтштадте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File Photo
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.
Ранее ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, данная оценка касалась федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар стихии.
"Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 миллиардов евро", - заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в РИА Новости.
"Помимо ущерба в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, актуальная оценка теперь также включает данные из других пострадавших федеральных земель - Баварии и Саксонии", - указано в заявлении.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцСеверный Рейн-ВестфалияГерманияБаварияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния