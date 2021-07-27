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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210727/megabak-1743138802.html
Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года
Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года - РИА Новости, 27.07.2021
Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года
До конца года в Московской области появятся еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора "Мегабак". Сейчас в регионе есть 44 такие точки в 42... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:09
2021-07-27T17:09
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. До конца года в Московской области появятся еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора "Мегабак". Сейчас в регионе есть 44 такие точки в 42 муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360".Площадки "Мегабак" предназначены для сбора мусора, который нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворах. Это старая мебель, бытовая техника, строительные отходы. Отсюда мусор отправляется на переработку. Материалы используются на производстве новой мебели и других предметов. Такие площадки появились в Подмосковье в 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.Жители МО активно пользуются этими точками.Не так давно новая площадка появилась в Клину. Скоро их откроют в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Наро-Фоминске, Рузском, Химках, Электростали, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лотошине, Лобне, Можайске, Черноголовке, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Хромушина.Адреса всех площадок "Мегабак" можно найти на официальном сайте.
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)
17:09 27.07.2021
 

Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года

© Максим БлиновСотрудник вывозит мусорный контейнер 360
Сотрудник вывозит мусорный контейнер 360
© Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. До конца года в Московской области появятся еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора "Мегабак". Сейчас в регионе есть 44 такие точки в 42 муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360".
Площадки "Мегабак" предназначены для сбора мусора, который нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворах. Это старая мебель, бытовая техника, строительные отходы. Отсюда мусор отправляется на переработку. Материалы используются на производстве новой мебели и других предметов. Такие площадки появились в Подмосковье в 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Жители МО активно пользуются этими точками.
"В сумме уже сдали более 38 тысяч кубометров старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спила растений, оконных рам и прочего. Весь этот объем, минуя мусоровозы и сортировку, забирают организации, занимающиеся переработкой. Причем и для жителей, и для юридических лиц прием таких отходов бесплатный", — рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
Не так давно новая площадка появилась в Клину. Скоро их откроют в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Наро-Фоминске, Рузском, Химках, Электростали, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лотошине, Лобне, Можайске, Черноголовке, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Хромушина.
Адреса всех площадок "Мегабак" можно найти на официальном сайте.
 
Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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