https://ria.ru/20210727/megabak-1743138802.html

Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года

Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года - РИА Новости, 27.07.2021

Еще 15 "Мегабаков" появятся в Московской области до конца года

До конца года в Московской области появятся еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора "Мегабак". Сейчас в регионе есть 44 такие точки в 42... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:09

2021-07-27T17:09

2021-07-27T17:09

новости подмосковья

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. До конца года в Московской области появятся еще 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора "Мегабак". Сейчас в регионе есть 44 такие точки в 42 муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360".Площадки "Мегабак" предназначены для сбора мусора, который нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворах. Это старая мебель, бытовая техника, строительные отходы. Отсюда мусор отправляется на переработку. Материалы используются на производстве новой мебели и других предметов. Такие площадки появились в Подмосковье в 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.Жители МО активно пользуются этими точками.Не так давно новая площадка появилась в Клину. Скоро их откроют в Волоколамске, Дмитрове, Королеве, Наро-Фоминске, Рузском, Химках, Электростали, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лотошине, Лобне, Можайске, Черноголовке, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Хромушина.Адреса всех площадок "Мегабак" можно найти на официальном сайте.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хромушин, московская область (подмосковье)