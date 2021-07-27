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Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта
Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта - РИА Новости, 27.07.2021
Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта
Скончался наш коллега и друг — корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта, работавший на бренды РИА Новости и Sputnik на Ближнем Востоке... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:25
2021-07-27T13:25
ближний восток
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Скончался наш коллега и друг — корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта, работавший на бренды РИА Новости и Sputnik на Ближнем Востоке последние семь лет. Врачи до конца боролись за его жизнь после инсульта. Ему было всего 43 года.Виссам освещал практически все серьезные события в регионе — протесты, взрывы, теракты. "Во время взрыва в бейрутском порту его контузило, но он продолжил работать, передавать новости и фотографии", — рассказала руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Главной дирекции информации агентства Рима Майта.Помимо работы, их связывала давняя дружба со студенческих времен."Виссам был человеком мира. У него было потрясающее чувство юмора, любую проблему он мог разрешить улыбкой", — говорит руководитель представительства агентства в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин.Коллеги вспоминают, что Виссам, очень трепетно относившийся ко всему русскому, иногда "хулиганил". На балконе его дома, расположенного напротив американского посольства в Бейруте, развевался российский флаг.Весь коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Виссама, его будет очень не хватать.
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ближний восток, бейрут, ливан, в мире
12:25 27.07.2021 (обновлено: 13:25 27.07.2021)
 
Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта

Корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта умер от инсульта на 44-м году жизни

© РИА НовостиВиссам Матта
Виссам Матта - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Скончался наш коллега и друг — корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта, работавший на бренды РИА Новости и Sputnik на Ближнем Востоке последние семь лет. Врачи до конца боролись за его жизнь после инсульта. Ему было всего 43 года.
Виссам освещал практически все серьезные события в регионе — протесты, взрывы, теракты. "Во время взрыва в бейрутском порту его контузило, но он продолжил работать, передавать новости и фотографии", — рассказала руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Главной дирекции информации агентства Рима Майта.
Помимо работы, их связывала давняя дружба со студенческих времен.

"Он очень гордился работой на российское агентство, любил Россию и своих российских коллег, был добрым и веселым, никогда и ничего не боялся", — сказала Рима.

"Виссам был человеком мира. У него было потрясающее чувство юмора, любую проблему он мог разрешить улыбкой", — говорит руководитель представительства агентства в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин.
Коллеги вспоминают, что Виссам, очень трепетно относившийся ко всему русскому, иногда "хулиганил". На балконе его дома, расположенного напротив американского посольства в Бейруте, развевался российский флаг.
Весь коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Виссама, его будет очень не хватать.
 
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