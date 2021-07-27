https://ria.ru/20210727/matta-1743077890.html

Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта

Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта - РИА Новости, 27.07.2021

Умер корреспондент МИА "Россия сегодня" в Ливане Виссам Матта

Скончался наш коллега и друг — корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта, работавший на бренды РИА Новости и Sputnik на Ближнем Востоке... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:25

2021-07-27T12:25

2021-07-27T13:25

ближний восток

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Скончался наш коллега и друг — корреспондент МИА "Россия сегодня" в Бейруте Виссам Матта, работавший на бренды РИА Новости и Sputnik на Ближнем Востоке последние семь лет. Врачи до конца боролись за его жизнь после инсульта. Ему было всего 43 года.Виссам освещал практически все серьезные события в регионе — протесты, взрывы, теракты. "Во время взрыва в бейрутском порту его контузило, но он продолжил работать, передавать новости и фотографии", — рассказала руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Главной дирекции информации агентства Рима Майта.Помимо работы, их связывала давняя дружба со студенческих времен."Виссам был человеком мира. У него было потрясающее чувство юмора, любую проблему он мог разрешить улыбкой", — говорит руководитель представительства агентства в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин.Коллеги вспоминают, что Виссам, очень трепетно относившийся ко всему русскому, иногда "хулиганил". На балконе его дома, расположенного напротив американского посольства в Бейруте, развевался российский флаг.Весь коллектив агентства соболезнует семье и друзьям Виссама, его будет очень не хватать.

ближний восток

бейрут

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, бейрут, ливан, в мире